Mời tham gia cuộc thi ‘Thi tuyển phương án kiến trúc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh’

1. Thông tin chung:

Cơ quan quyết định chủ trương đầu tư: UBND TP.Đà Nẵng.

Cơ quan tổ chức thi tuyển: BQL DA Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

Đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi: Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng.

Địa điểm xây dựng: P.Hòa Cường, P.Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng ẢNH: HỮU TẤN

2. Nội dung cuộc thi:

Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế thi tuyển đăng tải công khai tại:

https://tuvanthituyen.vn/trung-tam-van-hoa-dien-anh/

https://tuvanxaydungdn.vn

3. Hình thức thi tuyển rộng rãi

4. Đối tượng tham gia:

Tất cả tổ chức, cá nhân, đơn vị tư vấn, liên danh tư vấn thiết kế trong và ngoài nước có đủ điều kiện pháp lý, năng lực chuyên môn và chứng chỉ hành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam.

5. Thời hạn đăng ký:

Đến hết ngày 15.1.2026.

6. Cơ cấu giải thưởng

Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ: 700.000.000 đồng:

1 Giải Nhất: 300.000.000 đồng

1 Giải Nhì: 150.000.000 đồng

1 Giải Ba: 100.000.000 đồng

1 Giải Cộng đồng: 50.000.000 đồng

Hỗ trợ các phương án vào vòng thi tuyển (Top 5 phương án có điểm cao, trừ 3 phương án vào vòng 3): 100.000.000 đồng (20.000.000 đồng/phương án)

7. Thông tin liên hệ: