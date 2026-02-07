Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

Lê Nam
07/02/2026 14:40 GMT+7

Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc Khối điều trị nội trú 400 giường và nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Ung bướu TP.Đà Nẵng.

1. Thông tin chung:

Cơ quan quyết định đầu tư: UBND TP.Đà Nẵng.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

2. Nội dung cuộc thi: Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế đăng tải tại website:

https://tuvanthituyen.vn/caitaobenhvienungbuou/

https://tuvanxaydungdn.vn.

Hoặc tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sSehSL32eWhlBDG0p5aKIsTjLCbm1iXn/view

3. Hình thức:

Tổ chức thi tuyển rộng rãi không hạn chế tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

4. Đối tượng:

Tất cả các đơn vị tư vấn, liên danh tư vấn thiết kế đủ điều kiện, năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam.

5. Thời hạn đăng ký:

Đến hết ngày 4.3.2026

6. Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ: 700.000.000 đồng:

  • 1 giải nhất: 300.000.000 đồng
  • 1 giải nhì: 150.000.000 đồng
  • 1 giải ba: 100.000.000 đồng
  • 1 giải cộng đồng: 50.000.000 đồng
  • Top 5 phương án đạt điểm cao lấy từ trên xuống (trừ 3 phương án vào vòng 3) được hỗ trợ 20.000.000 đồng/mỗi phương án vào vòng thi tuyển

7. Liên hệ đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi:

Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng

  • Địa chỉ: 107 - 109 Lê Sát, P.Hòa Cường
  • Email: tttvthituyen@gmail.com
  • Điện thoại: 02363.796.322 - 0935404655 (chị Hương)

