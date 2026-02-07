Mời tham gia thi tuyển phương án kiến trúc nâng cấp Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng

1. Thông tin chung:

Cơ quan quyết định đầu tư: UBND TP.Đà Nẵng.

Đơn vị tổ chức thi tuyển: BQLDA ĐTXD các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng.

2. Nội dung cuộc thi: Kế hoạch, nhiệm vụ và quy chế đăng tải tại website:

https://tuvanthituyen.vn/caitaobenhvienungbuou/

https://tuvanxaydungdn.vn.

Hoặc tải tài liệu tại đây: https://drive.google.com/file/d/1sSehSL32eWhlBDG0p5aKIsTjLCbm1iXn/view

3. Hình thức:

Tổ chức thi tuyển rộng rãi không hạn chế tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước

4. Đối tượng:

Tất cả các đơn vị tư vấn, liên danh tư vấn thiết kế đủ điều kiện, năng lực chuyên môn, hành nghề theo quy định pháp luật Việt Nam.

5. Thời hạn đăng ký:

Đến hết ngày 4.3.2026

6. Tổng giá trị giải thưởng và hỗ trợ: 700.000.000 đồng:

1 giải nhất: 300.000.000 đồng

1 giải nhì: 150.000.000 đồng

1 giải ba: 100.000.000 đồng

1 giải cộng đồng: 50.000.000 đồng

Top 5 phương án đạt điểm cao lấy từ trên xuống (trừ 3 phương án vào vòng 3) được hỗ trợ 20.000.000 đồng/mỗi phương án vào vòng thi tuyển

7. Liên hệ đơn vị tư vấn tổ chức cuộc thi:

Trung tâm Tư vấn và Giám định xây dựng Đà Nẵng