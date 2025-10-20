Mới tháng 10 dương lịch, đã rục rịch làm đẹp... đón tết

Tranh thủ làm đẹp sớm

Nếu tính từ hôm nay 20.10, thì còn 121 ngày nữa mới tới Tết nguyên đán (ngày 17.2.2026). Vậy nhưng tại nhiều spa, tiệm phun xăm, cơ sở chăm sóc da ở TP.HCM, có những người trẻ tìm đến để tranh thủ làm đẹp sớm. Nói như Đặng Ánh Quỳnh (26 tuổi, ngụ ở 200 Nguyễn Đình Chính, P.Phú Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.11, Q.Phú Nhuận, TP.HCM) là "để kịp "bung sắc" trong ngày tết".

Quỳnh nói: "Giờ làm là vừa đẹp đến tết". Theo Quỳnh, cô đã đặt lịch chăm sóc da từ đầu tháng 10. "Tôi từng chờ đến sát tết mới đi làm, ai ngờ môi còn thâm, da thì bong tróc, chụp hình tết nhìn kém tự tin. Năm nay tôi rút kinh nghiệm, làm sớm, vừa có thời gian dưỡng, vừa tránh chuyện phải trả giá cao mùa cao điểm".

Làm đẹp từ tháng 10 dương lịch để đón tết ẢNH: THANH NAM

Chị Phan Phương Phương (33 tuổi, chủ spa ở số 33 đường số 5, P.Bình Hưng Hòa, TP.HCM; trước đây là P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân, TP.HCM), cho biết thời gian gần đây, vào những cuối tuần thường đông khách.

"Chủ yếu là khách đến làm đẹp đón tết. Ban đầu, tôi cũng ngạc nhiên khi họ nói lý do như vậy. Nhưng nghĩ lại, rất hợp lý. Vì peel da (phương pháp chăm sóc da sử dụng các hợp chất hóa học tự nhiên để loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn và vi khuẩn trên bề mặt da, từ đó thúc đẩy quá trình tái tạo da mới - PV) cần có thời gian để da phục hồi. Nên nếu để cận tết làm thì da khó hồi phục", chị Phương nói.

Theo chị Cù Thị Thương Thư (37 tuổi, chủ spa ở địa chỉ 103 Đào Duy Anh, P.Đức Nhuận, TP.HCM; trước đây là P.9, Q.Phú Nhuận, TP.HCM), thường từ tháng 10 âm lịch trở đi mới là "mùa cao điểm" của ngành làm đẹp.

"Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nhiều người chọn làm sớm hơn từ tháng 9 – 10 dương lịch, vì nhận ra làm đẹp cũng cần thời gian "ngấm". Vì sau khi peel da, phun môi hay điêu khắc mày, ít nhất phải mất 3 – 6 tuần để da hồi phục, lên màu tự nhiên. Nếu để đến cận tết mới làm, thì da còn sưng, môi chưa đều màu, nhìn lại phản tác dụng. Vậy nên khoảng nửa tháng nay, tôi có nhiều khách. Khách có kinh nghiệm đều đặt lịch sớm", chị Thư nói.

Không chỉ nữ giới, có cả trường hợp nam giới cũng đã rục rịch làm đẹp. Phan Minh Quang (29 tuổi, làm việc tại 17 Lê Duẩn, P,Sài Gòn, TP.HCM; trước đây là P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) kể: "Tôi đăng ký gói chăm sóc da mặt 3 tháng liên tục. Làm sớm để da khỏe, hết mụn, sáng hơn khi đến tết. Giờ nam giới đi spa là chuyện bình thường. Nam giới hay nữ giới thì cũng phải chỉn chu".

Tại một cơ sở làm đẹp ở P.Tân Định, TP.HCM vào giữa tháng 10, có đông khách đến để chăm sóc da, sử dụng những dịch vụ làm đẹp ẢNH: THANH NAM

Làm đẹp nhưng đừng quên sức khỏe

Ở một trung tâm thẩm mỹ trên đường Tân Sơn Nhì (P.Tân Sơn Nhì, TP.HCM; trước đây là P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú, TP.HCM), Nguyễn Thị Hoài Thảo (25 tuổi), quản lý địa chỉ làm đẹp này, cho biết lịch đặt hẹn của khách đã kín đến giữa tháng 11, chủ yếu là dịch vụ phun xăm, điêu khắc chân mày, cấy tinh chất da, trẻ hóa bằng laser...

"Khách có xu hướng làm sớm để tránh tình trạng da sưng, đỏ hoặc bong da đúng dịp tết. Người có kinh nghiệm làm đẹp thường… đi trước một bước. Có những khách từng rơi vào cảnh cận tết mới làm, da chưa kịp hồi phục, chụp hình thấy rõ vết bong. Giờ họ rút kinh nghiệm, đặt lịch sớm. Có chị khách ở tỉnh Đồng Nai đặt lịch từ tháng 9, mỗi tháng chạy xe lên hai lần để dưỡng da đón tết", Thảo nói.

Không chỉ vì yếu tố hồi phục, việc làm đẹp sớm còn đến từ lối sống bận rộn. Huỳnh Hồng Thắm (28 tuổi, làm việc ở 15 Trần Bạch Đằng, P.An Khánh, TP.HCM; trước đây là P.An Khánh, TP.Thủ Đức, TP.HCM) cho hay: "Cận tết thì công ty nào cũng bận, thậm chí tranh thủ làm việc thêm cả buổi tối. Nếu đợi đến lúc đó mới làm thì chẳng có thời gian. Làm sớm giúp mình chủ động và có thể dưỡng da kỹ hơn".

Không phải ai cũng làm đẹp để khoe. Nhiều người chia sẻ họ làm đẹp sớm như một cách chăm sóc bản thân, khởi đầu cho năm mới với năng lượng tích cực.

Lê Hoàng Oanh (25 tuổi, ngụ ở hẻm 1040 Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, TP.HCM; trước đây là P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) nói: "Tôi không làm đẹp để được người khác khen, mà vì muốn nhìn vào gương thấy mình tươi tắn, tự tin hơn. Cảm giác đó rất quan trọng, nhất là khi bước sang năm mới".

Cũng theo Oanh: "Việc làm đẹp là "một món quà Tết cho chính mình". Cả năm làm việc, quý cuối cùng của năm dành thời gian đi spa thư giãn, làm đẹp cũng là cách tự thưởng. Làm sớm để khỏi gấp gáp. Tết đến chỉ việc vui thôi. Tôi muốn đón tết trong phiên bản đẹp nhất của mình".

Nhiều người cho biết khi phun môi hay điêu khắc mày, ít nhất phải mất một thời gian để da hồi phục, lên màu tự nhiên... Vì vậy, làm đẹp sớm để đón tết là cần thiết ẢNH: THANH NAM

Theo bác sĩ da liễu Nguyễn Thị Thanh Thư, làm việc tại phòng khám ở địa chỉ 18 Kha Vạn Cân, P.Dĩ An, TP.HCM; trước đây là P.An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), xu hướng làm đẹp sớm không chỉ phản ánh nhu cầu thẩm mỹ, mà còn cho thấy mong muốn được làm mới bản thân về tinh thần.

"Làm đẹp, với nhiều người, không chỉ là chuyện ngoại hình. Đó là cảm giác họ đang chăm sóc chính mình, đang chuẩn bị cho một khởi đầu mới. Khi soi gương thấy mình rạng rỡ, họ cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm, vui tươi hơn", bà Thư chia sẻ.

Bà Thư cũng nói thêm: "Làm đẹp nhưng đừng quên sức khỏe. Bên cạnh nhu cầu làm đẹp, việc chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng và ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng. Nhiều người đầu tư hàng chục triệu đồng để làm đẹp da, nhưng lại thức khuya, ăn cay, uống cà phê liên tục… thì công sức cũng uổng".