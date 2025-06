Mối tình của Brad Pitt và Ines de Ramon gặp trục trặc?

Một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy Ines de Ramon cúi xuống để trao cho Brad Pitt một nụ hôn nhanh khi đang đi trên thảm đỏ.

Brad Pitt hẹn hò với Ines de Ramon từ cuối năm 2022 ẢNH: AFP

Nhưng khoảnh khắc đó lại gây thất vọng khi Pitt né tránh, trước khi quay sang nói chuyện với một người phụ nữ khác đang tiến về phía họ.

Nghi ngờ mối quan hệ lạnh nhạt của Brad Pitt với bạn gái mới

Sự xuất hiện hiếm hoi của Brad Pitt (61 tuổi) trên thảm đỏ cùng bạn gái mới Ines de Ramon (34 tuổi) làm dấy lên nghi ngờ rằng mối quan hệ của cặp đôi này đang trên bờ vực rạn nứt.

RadarOnline.com tiết lộ rằng hành vi của ngôi sao phim Fight Club khi ở bên bạn gái khiến các chuyên gia ngôn ngữ cơ thể cho rằng cặp đôi này đang "loạn lạc" và chỉ ra một số vấn đề sâu xa hơn trong chuyện tình cảm.

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James nhận định: "Những lần xuất hiện gần đây của nam tài tử chọn phong cách thời trang đáng ngờ, cho thấy anh đang phải vật lộn với khoảng cách tuổi tác và muốn trông có vẻ phù hợp, táo bạo hơn với bạn gái trẻ".

Tuy nhiên, James cũng giải thích rằng không chỉ khoảng cách tuổi tác là "vấn đề" trong lần xuất hiện mới nhất của họ trên thảm đỏ.

Cô cho rằng cặp đôi này dường như có phong cách suy nghĩ và sở thích rất khác nhau, vì họ "thiếu sự đồng bộ".

James tiết lộ: "Sự tương phản rõ rệt trong ngôn ngữ cơ thể của Brad và Ines. Điều này có thể gợi ý về phong cách suy nghĩ và sở thích rất khác nhau của 2 người".

Sự việc này khiến người hâm mộ lên tiếng trên mạng. "Một lần nữa, Brad Pitt lại tránh nụ hôn của Ines. Tôi không thể làm như thế được", một người dùng mạng xã hội viết trên X.

Brad Pitt và Ines de Ramon tại buổi ra mắt bom tấn F1 ở New York ẢNH: AFP

Tài khoản này cũng lưu ý trong một video thứ hai rằng Pitt đã không đưa bạn gái mình vào bức ảnh chụp cùng dàn diễn viên F1 tại buổi ra mắt phim.

Một cư dân mạng khác viết: "Brad thậm chí còn không muốn hôn cô ấy. Lần thứ ba, anh ta lại phớt lờ Ines như thể cô không thuộc về mình, như một người hoàn toàn xa lạ, thật buồn cười".

Trong khi đó, một người khác nhận xét cặp đôi xuất hiện trên thảm đỏ trông giống như một "cảnh dàn dựng".

Tháng 3.2025, Brad Pitt xuất hiện cùng Ines de Ramon sau khi nam diễn viên giải quyết xong vụ ly hôn với vợ cũ Angelina Jolie vào tháng 12.2024. Thời điểm đó, một người trong cuộc nói với tờ People rằng ngôi sao phim Once Upon a Time in Hollywood đang "hạnh phúc" với de Ramon - người tình mới, hẹn hò vào cuối năm 2022.