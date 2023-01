Mối tình sóng gió của Mao Na và Thường Triết Khoan trên màn ảnh

Mỉm cười trước cuộc sống kể về Hứa Đa Tranh (Mao Na) - một cô gái trẻ xinh đẹp, tràn đầy sức sống. Đằng sau nụ cười lạc quan của Đa Tranh là sự đau đớn vì mắc phải căn bệnh hiểm nghèo ALS (bệnh xơ cứng, teo cơ một bên) nguy hiểm. Biết không thể sống được bao lâu nữa, thay vì khóc lóc Đa Tranh chọn tận hưởng những ngày còn lại một cách trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

Kế hoạch của Đa Tranh dần chệch khỏi quỹ đạo khi nhạc sĩ nổi tiếng Giang Nam bất ngờ xuất hiện và đem lòng yêu cô. Trước tình cảnh éo le, Đa Tranh phải lựa chọn giữa việc ích kỷ yêu Giang Nam (Thường Triết Khoan) hoặc buông tay để không làm tổn thương người yêu.

Mao Na là nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất vào năm 2016 với bộ phim học đường Bravo Young. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, xinh đẹp, cô tiếp tục góp mặt trong một số dự án như: The Romance of Hua Rong 2 (2022), A Camellia Romance (2021), The Heiress (2020), Love in the Imperial Palace Season 2 (2018), Love In The Imperial Palace (2017)...

Nhờ từng học piano, Mao Na đã thể hiện thành công hình ảnh Hứa Đa Tranh - một nghệ sĩ piano vui vẻ, lạc quan và tốt bụng. Tuy nhiên, cuộc sống và đam mê của Hứa Đa Tranh bất ngờ bị gián đoạn bởi căn bệnh quái ác. Thời điểm đó, cô vô tình gặp Giang Nam trong phòng tắm của trung tâm mua sắm. Để giúp Giang Nam khôi phục lại hình ảnh, cô ký hợp đồng trở thành bạn gái giả của anh.





Thường Triết Khoan là một diễn viên, người mẫu, từng giành giải nhất tại cuộc thi Siêu mẫu châu Á - Thái Bình Dương năm 2013. Anh cũng góp mặt trong một số bộ phim như My Lethal Man, Cute Bodyguard, Smile to Life, Rebirth For You, Cute Bodyguard...

Trong Mỉm cười trước cuộc sống, Thường Triết Khoan vào vai Giang Nam. Anh từng là thiên tài âm nhạc, nhưng vì một số lý do, danh tiếng bị giảm sút. Cuộc gặp gỡ duyên phận với Hứa Đa Tranh đã soi sáng cuộc đời u ám của anh, giúp Giang Nam tìm lại ý nghĩa cuộc sống, gỡ nút thắt trong lòng và tạo nên một đỉnh cao mới trong sự nghiệp.

Mối tình giữa Hứa Đa Tranh và Giang Nam tuy ngọt ngào nhưng cũng đầy sóng gió. Họ phải vượt qua bệnh tật, dư luận và đặc biệt là sự cản trở, gây khó dễ từ tình cũ của Giang Nam. Dù vậy, tình yêu đã cho họ thêm sức mạnh để tiếp tục thực hiện đam mê và phát triển bản thân.