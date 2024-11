MoMo đẩy mạnh hoàn tất xác thực sinh trắc học

Các giải pháp của MoMo đơn giản hóa quá trình xác thực, tuân thủ Thông tư 40 của Ngân hàng Nhà nước để tránh tình trạng người dùng bị dừng toàn bộ giao dịch nếu không hoàn thành trước thời hạn 1.1.2025.

Người dùng có nhiều cách xác thực sinh trắc học trên ứng dụng MoMo Ảnh: CTV



Đối với những người dùng gặp khó khăn trong việc xác thực sinh trắc học do thiết bị thiếu NFC hay không thông thạo công nghệ, MoMo cũng triển khai nhiều giải pháp và phương án riêng hỗ trợ nhóm này.

Ngoài ra, từ tháng 11.2024, MoMo đã hoàn tất phối hợp với Bộ Công an để tích hợp dịch vụ xác thực điện tử ngay trên ứng dụng VNeID. Với phương thức này, người dùng MoMo có thể tự xác thực sinh trắc học thông qua VNeID một cách thuận tiện và bảo mật mà không cần sử dụng công nghệ NFC. Giải pháp này là nỗ lực của MoMo trong việc mở rộng các kênh hỗ trợ, ứng dụng công nghệ hiện đại để giúp khách hàng kịp thời xác minh sinh trắc học trước thời hạn 1.1.2025.

Ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập MoMo chia sẻ: "Ngay từ khi có Quyết định 2345 và Thông tư 40, MoMo đã liên tục khuyến khích người dùng thực hiện xác thực sinh trắc học từ CCCD gắn chip thông qua NFC để đảm bảo an toàn, bảo mật khi sử dụng dịch vụ trực tuyến. Chúng tôi cũng rất quan tâm hỗ trợ những người dùng không thạo công nghệ, thông qua việc triển khai các tính năng và giải pháp hỗ trợ đơn giản, dễ thực hiện, an toàn như việc xác thực sinh trắc học thông qua VNeID. MoMo luôn cố gắng để người dùng và đối tác có thể nhanh chóng thích ứng với những thay đổi và điều chỉnh mới theo quy định của pháp luật, với mục tiêu cao nhất là tạo sự an tâm, thoải mái khi sử dụng các dịch vụ trực tuyến trên nền tảng MoMo".

Nếu gặp khó khi xác thực sinh trắc học trên MoMo, người dùng hoàn toàn có thể nhờ người thân, bạn bè hỗ trợ, nhằm đảm bảo việc sử dụng dịch vụ không bị gián đoạn. Với đơn vị chấp nhận thanh toán, MoMo cũng chủ động thông tin và phối hợp cùng đối tác để hỗ trợ khách hàng nhanh chóng xác thực sinh trắc học, đảm bảo giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ thông suốt và an toàn.