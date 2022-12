MoMo hỗ trợ cơ quan công an triệt phá đường dây đánh bạc tại Bắc Giang

Công an tỉnh Bắc Giang chiều 22.12 có thông báo về việc triệt phá đường dây đánh bạc với quy mô đặc biệt lớn, thu hút hàng ngàn người tham gia. Ví điện tử MoMo đã góp phần hỗ trợ cơ quan điều tra trong chiến công này. Trong quá trình điều tra kể từ khi bắt đầu vụ việc, MoMo đã tích cực phối hợp với cơ quan công an phát hiện và xác minh những tài khoản, giao dịch có dấu hiệu vi phạm, phục vụ cho công cuộc triệt phá đường dây tội phạm, góp phần ngăn chặn và xử lý những hành vi lợi dụng dịch vụ cho các hành vi phạm pháp luật. Ngay sau khi thông báo kết quả vụ việc, Cơ quan công an tỉnh Bắc Giang ngày 23.12 cũng đã gửi thư cảm ơn sự phối hợp, hỗ trợ kịp thời từ phía MoMo.

Là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trung gian thanh toán, M_Service - công ty sở hữu ví MoMo - luôn chú trọng tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật hiện hành, tích cực hợp tác với các cơ quan quản lý để phòng, chống các hành vi vi phạm, lợi dụng các dịch vụ tài chính - ngân hàng mới để thực hiện hoạt động trái pháp luật, đảm bảo hoạt động kinh doanh lành mạnh, an toàn cho người dùng và doanh nghiệp.

MoMo luôn tiên phong áp dụng những công nghệ tiên tiến như AI, Big Data, Machine Learning để xây dựng hệ thống bảo mật thông minh có khả năng nhận diện các giao dịch bất thường, cảnh báo người dùng, ngăn chặn vi phạm và thông tin tới cơ quan chức năng trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm.





Bên cạnh đó, để đảm bảo quyền lợi cao nhất cho người dùng, MoMo luôn tuân thủ các quy trình, thủ tục hiện hành trong việc cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích điều tra, đảm bảo sự riêng tư và quyền lợi chính đáng của người dùng khi sử dụng dịch vụ hợp pháp.

Từ kết quả tích cực của vụ việc, MoMo một lần nữa khẳng định cam kết của mình và mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các cơ quan quản lý và báo chí, truyền thông thúc đẩy sự phát triển các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt an toàn, thuận tiện, kịp thời đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng.