MoMo là 1 trong 10 nền tảng toàn cầu 2023 về dịch vụ tài chính

Siêu ứng dụng MoMo vừa lọt vào tốp 10 của

Bảng xếp hạng Nền tảng Toàn cầu 2023 (Global Platforms Ranking 2023) được công bố bởi TABInsights - đơn vị nghiên cứu trực thuộc tạp chí đầu ngành về tài chính của Singapore The Asian Banker. Đây cũng đánh dấu lần đầu tiên TABInsights công bố bảng xếp hạng này, cho thấy sự bắt nhịp với sự phát triển ngày càng mạnh của các nền tảng công nghệ tài chính trên thế giới.

Đáng chú ý, MoMo là đại diện Việt Nam duy nhất được xướng tên trong Bảng xếp hạng, chiếm vị trí thứ 7 trong nhóm 10 thương hiệu dẫn đầu bao gồm những cái tên danh tiếng như Alipay, GCash, M-Pesa, Apple Pay, Paypal,... Bảng xếp hạng đánh giá các nền tảng công nghệ hàng đầu trên thế giới và xếp hạng theo 6 tiêu chí bao gồm: Khách hàng; Độ phủ và phạm vi dịch vụ; Mức độ sử dụng và tính gắn kết; Hiệu quả về mặt tài chính; Hệ sinh thái; Chiến lược và khả năng lãnh đạo.

MoMo đứng vị trí thứ 7 trong 10 nhóm cái tên dẫn đầu tại Bảng xếp hạng Nền tảng Toàn cầu 2023 Ảnh: TABInsights

Không dừng lại ở đó, ngày 16.3.2023, MoMo cũng vừa được The Asian Banker vinh danh là "Nền tảng Dịch vụ Tài chính tốt nhất" (Best Platform for Financial Services) của Việt Nam năm 2022 tại Lễ trao giải thưởng "Dịch vụ Tài chính Bán lẻ xuất sắc toàn cầu 2022" (The Global Excellence in Retail Financial Services Awards 2022) do The Asian Banker tổ chức tại Hà Nội. Các chuyên gia từ The Asian Banker đánh giá MoMo là nền tảng sở hữu công nghệ vượt trội cùng mạng lưới kết nối rộng khắp với các tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác bán lẻ, mang đến cho người dùng các sản phẩm dịch vụ tài chính ưu việt. Đây đánh dấu năm thứ 5 MoMo được vinh danh bởi The Asian Banker sau các năm 2017, 2018, 2019, 2020.

"Chúng tôi tự hào khi là đại diện duy nhất của Việt Nam trong trong Bảng xếp hạng và càng hạnh phúc hơn khi đưa cái tên Việt Nam vào bản đồ công nghệ của thế giới. MoMo mong muốn cùng các đối tác mang đến nhiều sản phẩm dịch vụ, dịch vụ tài chính hơn nữa, trong đó mỗi sản phẩm đều dễ tiếp cận và có chi phí hợp lý, đáp ứng đúng nhu cầu của người dùng", ông Nguyễn Mạnh Tường, Tổng giám đốc MoMo chia sẻ.

Từ năm 2018, MoMo hợp tác với các tổ chức tài chính, các ngân hàng để tiên phong đưa các sản phẩm tài chính đến với nhiều người Việt, đồng thời thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ tài chính so với truyền thống, giúp xóa bỏ rào cản về thủ tục, điều kiện, thời gian. Trong vai trò là nền tảng kết nối, MoMo cũng giúp các tổ chức tài chính, các ngân hàng tiết kiệm chi phí tiếp cận khách hàng, rút ngắn quy trình và thời gian trong định danh khách hàng (KYC) nhờ ứng dụng công nghệ, từ đó gia tăng trải nghiệm của người dùng cuối.

Các sản phẩm tài chính của MoMo được đánh giá là đa dạng, dễ tiếp cận và có chi phí hợp lý, đáp ứng nhiều nhu cầu về tài chính cá nhân của người dùng. Một số sản phẩm tiên phong có thể kể đến Ví trả sau, Thanh toán khoản vay, Mua bảo hiểm, Tiết kiệm online, Tiệm vàng online, Chứng chỉ quỹ, Nhận tiền quốc tế… Trong khi đó, nhiều nhu cầu trong đời sống hàng ngày của người dùng, từ thanh toán hóa đơn, mua sắm cho đến ăn uống, đi lại,... đều có thể thực hiện ngay trên MoMo.

Những sự vinh danh liên tiếp từ The Asian Banker ghi nhận những nỗ lực của MoMo trên hành trình theo đuổi sứ mệnh ứng dụng công nghệ để nâng cao chất lượng cuộc sống người dùng. Với hàng chục triệu người dùng Việt Nam, MoMo đã trở thành nền tảng đáp ứng mọi nhu cầu của đời sống hàng ngày và góp phần đưa các sản phẩm dịch vụ tài chính trở nên gần gũi, dễ tiếp cận với chi phí hợp lý.