MoMo là kênh top đầu nộp lệ phí xét tuyển đại học 2023, hơn 48% giao dịch

MoMo là kênh thanh toán được nhiều khách hàng tin tưởng

Đó là kết quả thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) đến thời điểm 17 giờ ngày 7.8. Năm 2023 là năm thứ hai liên tiếp MoMo đứng vị trí top đầu trong các kênh thanh toán được nhiều thí sinh/phụ huynh tin tưởng lựa chọn sử dụng nhất. Năm ngoái, trong kỳ nộp lệ phí tuyển sinh Đại học năm 2022 (từ 24.8 đến 17 giờ ngày 29.8.2022), MoMo cũng đã ghi nhận 172.000 giao dịch, chiếm hơn 50% tỷ trọng.

Theo Bộ GD-ĐT, kết thúc đăng ký xét tuyển đại học đợt 1 năm 2023 vào cuối ngày 30.7, tổng số thí sinh xét tuyển đại học là hơn 660.000, tương đương 66% số thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT, tăng hơn so với năm ngoái (năm ngoái là 64%). Tỷ lệ thuận với số thí sinh đăng ký đại học năm nay là tỷ trọng nộp lệ phí bằng MoMo cũng tăng hơn năm ngoái 125.450 giao dịch.

Khi chọn MoMo làm kênh nộp lệ phí, phụ huynh có trải nghiệm tiện lợi hơn, dễ dàng hơn. Cụ thể, hình thức quét mã QR bằng MoMo đã giúp người nộp tiết kiệm được thời gian và tránh các sai sót bởi không cần nhập tay thông tin số tài khoản, mã xác thực hay mã OTP. Hình thức này cũng giúp các thí sinh nhờ người thân nộp lệ phí giùm một cách thuận tiện, nhanh chóng.

MoMo liên tiếp đứng top đầu lượng giao dịch nộp lệ phí xét tuyển đại học, với hơn 50% giao dịch trong năm 2022 và hơn 48% trong năm 2023

Ngồi nhà thanh toán và nhận quà

Năm nay, khi chọn MoMo làm kênh thanh toán lệ phí xét tuyển, phụ huynh còn nhận thêm gói quà giảm giá khi ăn uống tại Starbucks, Katinat, King BBQ; Nghe nhạc Spotify; Mua vé máy bay Vietnam Airlines… Đã có gần 150.000 gói quà (trị giá 315.000 đồng/gói) được gửi đến các phụ huynh, thí sinh, giáo viên.

Đồng hành cùng con trai tham gia xét tuyển Đại học 2023, anh Minh Hùng (Q.Tân Bình, TP.HCM) cho biết việc đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí trực tuyến hiện nay dễ dàng và tiện lợi hơn trước rất nhiều. Anh cho biết: "Nhiều năm trước, khi xét tuyển cao đẳng - đại học, tôi phải đạp xe đến tận trường để nộp. Giờ đây chỉ việc ngồi ở nhà mở máy tính và điện thoại là có thể hoàn tất thủ tục rất nhanh và tiện lợi". Anh Hùng đã chọn MoMo để nộp lệ phí đại học cho con trai để nhận được các thẻ quà giảm giá cho các dịch vụ ăn uống và tiện ích mà anh thường thanh toán qua MoMo hằng ngày.

"Từ Ninh Thuận, mình đã nhờ chị gái đang sống và làm việc ở Sài Gòn nộp lệ phí giúp bằng cách gửi mã QR cho chị ấy để nộp bằng MoMo", Mỹ An, một học sinh vừa tốt nghiệp THPT cho biết. Mỹ An cũng đã nhờ chị gái nộp lệ phí giúp một số bạn trong lớp bằng MoMo. Sau khi nộp lệ phí, Mỹ An và các bạn cũng lên hệ thống tải biên lai nộp lệ phí xét tuyển để làm căn cứ đối chiếu sau này nếu xảy ra sự cố.

Sau khi cổng nộp lệ phí xét tuyển đóng lại, Bộ GD-ĐT sẽ cập nhật dữ liệu và phối hợp với các trường để tổ chức quy trình xét tuyển.

Bên cạnh kênh thanh toán nộp lệ phí xét tuyển đại học, MoMo cũng cung cấp dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến rộng rãi tại tất cả các cấp từ mầm non, tiểu học, THCS, THPT đến trung tâm GDTX và đại học. Cho đến nay, MoMo cũng đã thành công triển khai thanh toán học phí tại gần 4.260 trường học, trong đó đó có các đối tác lớn là Jetpay (khoảng 3.000 trường); SSC (khoảng 1.100 trường); Yschool (100 trường) và 1 số cơ sở đại học khác trên toàn quốc.

Hiện tại, hầu hết dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và 4 đã có thể thanh toán bằng MoMo, tập trung vào các lĩnh vực: Bảo hiểm xã hội, Thuế, Thu phí phạt và Nộp phí/lệ phí của các thủ tục hành chính… trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia.