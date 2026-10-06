MoMo nhận 'cú ăn ba' giải thưởng tại Better Choice Awards 2026

Từ đổi mới công nghệ nâng tầm trải nghiệm thanh toán đến xây lá chắn an toàn cho người dùng

Tại Innovative Choice Awards, MoMo được trao giải "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy", hạng mục đánh giá các giải pháp trên bốn khía cạnh: mức độ đổi mới, độ tin cậy và bảo mật, quy mô giao dịch và người dùng, cùng trải nghiệm thanh toán.

Đại diện MoMo nhận giải thưởng "Giải pháp thanh toán số đáng tin cậy"

Từ một nền tảng thanh toán, MoMo đã mở rộng hệ sinh thái để đáp ứng nhiều nhu cầu trong đời sống, từ mua sắm, ăn uống, di chuyển, giải trí đến thanh toán hóa đơn, học phí, viện phí, dịch vụ công và thanh toán quốc tế. Việc mở rộng này giúp thanh toán được tích hợp vào nhiều tình huống sử dụng hơn, đồng thời tạo nền tảng để MoMo liên tục cải thiện trải nghiệm giao dịch.

Về độ tin cậy và bảo mật, MoMo ứng dụng AI, eKYC, xác thực đa lớp và các công nghệ quản trị rủi ro để chủ động bảo vệ giao dịch. Mỗi ngày, hệ thống phát hiện gần 29.000 giao dịch bất thường và cảnh báo hơn 10.000 người dùng trước các giao dịch có dấu hiệu rủi ro. 99,5% người dùng nhận cảnh báo đã dừng lại cân nhắc trước khi tiếp tục, góp phần bảo vệ hơn 15.000 tỷ đồng mỗi năm trước nguy cơ lừa đảo.

Những năng lực này cho phép MoMo đồng thời theo đuổi hai yêu cầu trong thanh toán số: đơn giản hóa trải nghiệm và tăng cường bảo vệ người dùng. Theo đó, độ tin cậy của một giải pháp không chỉ nằm ở khả năng thực hiện giao dịch, mà còn ở khả năng nhận diện rủi ro và bảo vệ người dùng trong suốt quá trình sử dụng.

Cũng tại Innovative Choice Awards, MoMo tiếp tục được vinh danh với giải "Giải pháp đổi mới sáng tạo phục vụ người dùng", ghi nhận khả năng ứng dụng công nghệ để đáp ứng nhu cầu thực tế, cải thiện trải nghiệm và tạo thêm giá trị cho người dùng.

Tinh thần "vượt qua mọi biên giới" được thể hiện rõ trong định hướng phát triển sản phẩm của MoMo. Thanh toán trên thiết bị đeo thông minh, thanh toán một chạm hay thanh toán quốc tế là những hướng đi đưa công nghệ tài chính vào sâu hơn trong đời sống hằng ngày.

Đằng sau đó là năng lực công nghệ được MoMo phát triển nhiều năm, giúp kết nối ngày càng nhiều dịch vụ trong một hệ sinh thái, đồng thời dùng dữ liệu để hiểu người dùng, tối ưu trải nghiệm và phát triển sản phẩm mới.

Từ niềm tin người dùng đến kiến tạo giá trị bền vững cho xã hội

Tại Nation Builders Awards, MoMo được vinh danh với giải "Thương hiệu được người Việt tin dùng". Khác với các giải thưởng tập trung vào một sản phẩm hay giải pháp cụ thể, hạng mục này ghi nhận mối quan hệ giữa thương hiệu và cộng đồng người dùng, trong đó kết quả được quyết định hoàn toàn bởi bình chọn từ cộng đồng.

MoMo hiện phục vụ hơn 30 triệu người dùng, kết nối hơn 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương cùng hơn 70 ngân hàng, tổ chức tài chính và bảo hiểm, không chỉ cung cấp phương thức thanh toán mà còn kết nối người dùng với nhiều dịch vụ tài chính và nhu cầu thiết yếu, qua đó mở rộng phạm vi ứng dụng của công nghệ tài chính trong đời sống.

Cùng với các dịch vụ tài chính số, những chương trình như Heo Đất và Ví Nhân Ái tạo thêm không gian để người dùng trực tiếp tham gia các hoạt động cộng đồng, qua đó mở rộng vai trò của nền tảng từ cung cấp dịch vụ sang kết nối người dùng với những giá trị xã hội.

Niềm tin cũng được xây dựng từ cách nền tảng bảo vệ người dùng trong quá trình sử dụng. Bên cạnh việc đầu tư vào AI và các công nghệ quản trị rủi ro, MoMo tiếp tục tham gia các sáng kiến thúc đẩy niềm tin và an toàn trong môi trường số phối hợp cùng A05 (Bộ Công an).

Động lực cho chặng đường tiếp theo

Ông Nguyễn Bá Diệp, đại diện MoMo chia sẻ cảm nghĩ tại sự kiện

Chia sẻ về dấu mốc tại Better Choice Awards 2026, ông Nguyễn Bá Diệp, Đồng sáng lập, Phó chủ tịch cấp cao MoMo, cho biết: "Đây là niềm vui rất lớn với đội ngũ MoMo, đồng thời cũng là sự ghi nhận cho những nỗ lực mà chúng tôi đã theo đuổi trong nhiều năm qua. Với hơn 30 triệu người dùng, mỗi bước đổi mới không chỉ hướng đến việc tạo ra trải nghiệm tốt hơn, mà còn đi cùng trách nhiệm về sự an toàn, niềm tin và những giá trị tích cực cho cộng đồng. Sự ghi nhận này là động lực để MoMo tiếp tục đầu tư vào công nghệ, lắng nghe người dùng và đóng góp nhiều hơn cho hệ sinh thái số Việt Nam".

Với MoMo, cú đúp chiến thắng ở cả góc độ chuyên môn lẫn bình chọn từ người dùng là cột mốc ghi nhận hành trình hơn 15 năm của MoMo: đưa công nghệ tài chính len lỏi vào từng nhịp sống của người Việt, lấy niềm tin làm "kim chỉ nam" cho mọi bước đi đổi mới.