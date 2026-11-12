MoMo thắng lớn tại AI Awards 2026 nhờ trải nghiệm tài chính số an tâm, an toàn

Hai hạng mục ghi nhận năng lực của MoMo ở cả cấp độ giải pháp và doanh nghiệp: Đưa AI vào giải quyết những bài toán cụ thể trong thực tiễn, đồng thời phát triển và ứng dụng công nghệ này trong hoạt động của toàn bộ hệ sinh thái.

Với MoMo, làm chủ AI không chỉ nhằm phát triển những tính năng thông minh hơn, mà còn hướng đến xây dựng một nền tảng tài chính mà người dùng có thể tin cậy trong mọi giao dịch và trải nghiệm hằng ngày. Niềm tin đó được hình thành từ nhiều yếu tố: giao dịch an toàn, dữ liệu được bảo vệ, dịch vụ vận hành ổn định và trải nghiệm thông suốt bất cứ khi nào người dùng có nhu cầu.

Giải thưởng Top 5 Doanh nghiệp AI tiêu biểu

Ứng dụng AI trên cơ sở thực tiễn người dùng Việt, phát triển hệ sinh thái toàn diện, đáng tin cậy

Với quy mô hơn 30 triệu người dùng và 500.000 doanh nghiệp, tiểu thương, MoMo phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về an toàn, bảo mật và chất lượng dịch vụ. AI mở ra khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện rủi ro và tối ưu hoạt động vận hành, giúp MoMo chủ động hơn trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ.

MoMo xác định chiến lược AI-First từ năm 2019, trước khi AI trở thành xu hướng ứng dụng rộng rãi như hiện nay. Thay vì chỉ đưa công nghệ vào một số tính năng riêng lẻ, MoMo lựa chọn đầu tư vào AI như một năng lực nền tảng, gắn với quá trình phát triển sản phẩm và vận hành hệ sinh thái tài chính số.

Định hướng này được hiện thực hóa thông qua việc xây dựng đội ngũ kỹ sư và chuyên gia AI, tự nghiên cứu, phát triển và vận hành các mô hình AI. Việc làm chủ công nghệ giúp MoMo chủ động điều chỉnh mô hình theo dữ liệu, hành vi và nhu cầu sử dụng dịch vụ của người Việt Nam. Đây là nền tảng quan trọng để AI có thể được ứng dụng sát với thực tiễn thị trường, từ đáp ứng các nhu cầu tài chính hằng ngày đến nhận diện những đặc điểm rủi ro riêng trong hành vi giao dịch.

Từ nền tảng đó, MoMo đưa AI vào nhiều khâu trong quá trình phát triển và vận hành hệ sinh thái tài chính số. Với trợ lý tài chính Moni, AI hỗ trợ người dùng tìm kiếm thông tin, tiếp cận các dịch vụ và giải quyết những nhu cầu tài chính hằng ngày thuận tiện hơn. Trong hoạt động tín dụng, công nghệ này được ứng dụng để phân tích dữ liệu, hỗ trợ đánh giá khả năng và mức độ rủi ro của khách hàng. AI cũng góp phần phân tích nhu cầu, cá nhân hóa gợi ý dịch vụ, hỗ trợ chăm sóc khách hàng và tăng cường khả năng phát hiện các giao dịch bất thường.

Linh hoạt, chủ động thích ứng rủi ro gia tăng

Khi các hình thức lừa đảo ngày càng biết cách lợi dụng công nghệ để giả mạo danh tính và thao túng tâm lý, các nền tảng tài chính không chỉ cần kiểm soát rủi ro trong từng giao dịch mà còn phải chủ động nhận diện nguy cơ, cảnh báo và hỗ trợ người dùng phòng tránh.

Trước yêu cầu đó, MoMo ứng dụng hàng chục mô hình AI để phân tích, đánh giá rủi ro giao dịch theo thời gian thực, kết hợp nhiều công nghệ nhằm tăng cường khả năng xác thực danh tính, nhận diện dấu hiệu bất thường và phát hiện các hành vi gian lận, kể cả những hình thức có tổ chức.

Thay vì phụ thuộc vào những kịch bản nhận diện cố định, hệ thống có thể được điều chỉnh theo những thay đổi trong hành vi giao dịch, phương thức giả mạo và cách thức tổ chức gian lận. Song song với đó, dữ liệu người dùng được xử lý trong hệ thống đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế, góp phần bảo đảm an toàn thông tin trong quá trình cung cấp dịch vụ.

Các năng lực nhận diện rủi ro được chuyển hóa thành những công cụ bảo vệ trực tiếp trong trải nghiệm của người dùng. Nhãn cảnh báo người nhận giúp người dùng nhận biết tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ trước khi chuyển tiền; cảnh báo giao dịch rủi ro cung cấp thêm thông tin để kiểm tra và cân nhắc trước khi xác nhận.

Bên cạnh đó, tính năng Báo cáo lừa đảo cho phép người dùng phản ánh tài khoản hoặc dấu hiệu nghi vấn, trong khi Cẩm nang An toàn bảo mật cung cấp kiến thức về các thủ đoạn gian lận phổ biến và cách phòng tránh, giúp người dùng có thêm thông tin và công cụ để chủ động đánh giá rủi ro.

Hiệu quả của các lớp bảo vệ được phản ánh qua kết quả vận hành thực tế. Năm 2025, hệ thống MoMo phát hiện gần 29.000 giao dịch đáng ngờ mỗi ngày, gửi cảnh báo đến hơn 10.000 người dùng mỗi ngày và góp phần bảo vệ hơn 15.000 tỉ đồng trước nguy cơ lừa đảo. Đáng chú ý, 99,5% người dùng nhận được cảnh báo đã tạm dừng để cân nhắc trước khi tiếp tục giao dịch.

Giải thưởng Top 3 Giải pháp AI xuất sắc

Mở rộng hợp tác, chung tay xây dựng niềm tin trong kỷ nguyên AI

Song song với việc phát triển các giải pháp công nghệ, MoMo chú trọng phối hợp với cơ quan chức năng và các tổ chức trong lĩnh vực an toàn số.

Thông qua hợp tác với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) và tham gia Liên minh Niềm tin số, MoMo đã đồng hành trong các hoạt động thúc đẩy nhận thức và kỹ năng an toàn trên môi trường mạng. Trong đó, chiến dịch "TinAI?" với thông điệp "Kiểm trước tin sau" khuyến khích người dùng kiểm chứng thông tin trước khi tin tưởng và chia sẻ.

MoMo cũng đồng hành cùng chiến dịch "Không Một Mình 2026" với thông điệp "Kết nối không tổn thương", hướng tới nâng cao nhận thức về các nguy cơ trên không gian mạng và khả năng tự bảo vệ của người trẻ. Tại chiến dịch, MoMo mang đến hoạt động trải nghiệm "Thật giả chiến", giúp người tham gia thực hành phân biệt thông tin và những lời mời gọi đáng ngờ.

Hai hạng mục tại AI Awards 2026 vừa là sự ghi nhận đối với những kết quả MoMo đã đạt được, vừa trở thành động lực để MoMo tiếp tục đầu tư vào năng lực làm chủ AI. Thời gian tới, MoMo cam kết tiếp tục nghiên cứu, phát triển và vận hành AI theo hướng an toàn, có trách nhiệm, đồng thời mở rộng ứng dụng công nghệ này trên toàn hệ sinh thái để nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường bảo vệ người dùng và đáp ứng tốt hơn những nhu cầu ngày càng đa dạng trong đời sống số.