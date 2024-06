MoMo trang bị kiến thức an toàn bảo mật cho người dùng

Chương trình "Bảo vệ đảo" trên MoMo phá bỏ định kiến học an toàn bảo mật khó hiểu, khô khan, thay vào đó là vui và hiệu quả. Theo đó, trong chương trình, mỗi người dùng sẽ đóng vai trò là một "chúa đảo" có nhiệm vụ bảo vệ hòn đảo xinh đẹp và người dân lương thiện của mình khỏi sự tấn công của quân thù.

Chương trình này hiện đã được triển khai và kéo dài đến ngày 25.7.2024 CTV

Để bảo vệ hòn đảo xinh đẹp, các "chúa đảo" cần vượt qua thử thách là trả lời đúng 5 câu hỏi để đóng 5 cổng thành tương ứng với 5 lối vào, nhằm chặn đứng đường tấn công của quân thù. Mỗi lối vào để đóng cổng thành sẽ có một chủ đề kiến thức khác nhau về an toàn bảo mật, liên quan đến Định danh tài khoản; Xác thực Sinh trắc học; Xác thực khuôn mặt; Mật khẩu mạnh và Mã OTP.

Khi "chúa đảo" trả lời đúng một câu hỏi tương ứng với chủ đề được quy định, cổng thành sẽ được đóng thành công và hòn đảo sẽ được bảo vệ kiên cố. Vì vậy, các "chúa đảo" cần đọc kỹ câu hỏi để trả lời thật chính xác, như thế "hòn đảo" sẽ không bị bất cứ tổn hại nào.

Trong quá trình xây dựng tường thành bảo vệ đảo, các "chúa đảo" được trau dồi kiến thức, về an toàn bảo mật thông qua các minh họa sinh động và ngôn ngữ đơn giản, sáng tạo. Các tình huống thử thách mức độ "hiểu bài" của các "chúa đảo" được lồng ghép một cách duyên dáng và gần gũi qua những câu chuyện thực tế.

Đặc biệt, khi hoàn thành 5 nhiệm vụ trong 24 giờ kể từ khi bắt đầu tham gia chương trình, các "chúa đảo" sẽ được nhận tiền thưởng lên đến 5 triệu đồng của chương trình.

Chương trình "Bảo vệ đảo" cũng chứng minh nỗ lực của MoMo trong việc phòng vệ nhiều lớp bảo mật tích hợp AI giúp bảo vệ tài khoản của của người dùng lên tới 99,9999% nguy cơ giả mạo, đánh cắp tài khoản.

Ông Thái Trí Hùng, Phó tổng giám đốc cấp cao, Giám đốc công nghệ của MoMo chia sẻ: "Trong bối cảnh các hành vi lừa đảo trên môi trường số ngày càng phức tạp, việc nâng cao nhận thức và thực hành an toàn bảo mật là điều cần thiết cho cả đơn vị cung cấp dịch vụ lẫn người dùng. MoMo dùng thế mạnh công nghệ kết hợp với tính gamification (trò chơi hóa) nhằm cung cấp những kiến thức về an toàn bảo mật cho người dùng một cách vui tươi và dễ nhớ, dễ hiểu. Đồng thời, MoMo ứng dụng công nghệ AI-Protection là công nghệ trí tuệ nhân tạo tự động nhận diện và chặn giao dịch bất thường của MoMo, giúp bảo vệ người dùng khỏi nguy cơ mất tiền do bị kẻ gian giảo mạo, đánh cắp tài khoản".