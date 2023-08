MoMoTravel triển khai hoạt động M-Shock liên quan du lịch

Với mong muốn mang đến trải nghiệm du lịch "All in one" (tất cả trong một), MoMoTravel (Du lịch - Đi lại) liên tục ứng dụng công nghệ hiện đại để nâng cấp tính năng, giúp người dùng dễ dàng hoàn thành kế hoạch du lịch chỉ với vài thao tác đơn giản. Song song đó, MoMoTravel còn thường xuyên mang đến những chương trình khuyến mãi, giúp du khách "nhẹ gánh" về chi phí, mang niềm vui du lịch đến với mọi người.

MoMoTravel mang đến hàng triệu thẻ quà du lịch, vui chơi, giải trí vô cùng hấp dẫn CTV

Nối dài hành trình mang đến cho người dùng Việt các dịch vụ, tiện ích du lịch đa dạng với chi phí tối ưu, từ ngày 10 - 20.8, chương trình M-Shock của MoMoTravel mang đến hàng triệu thẻ quà du lịch, vui chơi, giải trí hấp dẫn:

Thẻ quà vé máy bay, tàu hỏa, xe khách, vé vui chơi giảm đến 50%: Giảm 50% tối đa 100.000 đồng cho mọi dịch vụ; Giảm 50% tối đa 50.000 đồng khi mua vé khu vui chơi; Giảm đến 25% khi đặt vé máy bay nội địa và quốc tế theo nhóm của Bamboo Airways…

Vé máy bay, tàu, xe giá 0 đồng: Người dùng lần đầu đặt dịch vụ, tiện ích trên MoMoTravel được giảm ngay 2 triệu đồng cho hóa đơn từ 2 triệu đồng khi đặt vé máy bay; giảm ngay 500.000 đồng cho hóa đơn từ 500.000 đồng khi đặt vé xe khách và tàu hỏa.

Thẻ quà độc quyền Vietnam Airlines: Duy nhất vào ngày 16.8, trong khung giờ từ 12 - 14 giờ, MoMoTravel mang đến loạt ưu đãi độc quyền từ Vietnam Airlines, bao gồm: Hàng ngàn thẻ quà giảm 50% tối đa 100.000 đồng áp dụng cho mọi hóa đơn, 10 vé máy bay khứ hồi nội địa miễn phí, 5 suất nâng hạng vé thương gia miễn phí và 5 suất trải nghiệm phòng chờ thương gia miễn phí.

Thông qua loạt hoạt động trong chương trình M-Shock, MoMoTravel lần nữa củng cố vị thế là một trong 10 nền tảng du lịch trực tuyến hàng đầu trên thị trường du lịch Việt Nam (theo Travel Brand Ranking 2023, do Decision Lab công bố tháng 6.2023).



Chương trình lần này cũng là cách để MoMoTravel tiếp tục trở thành cầu nối giúp người dùng Việt dễ dàng tiếp cận các dịch vụ, tiện ích du lịch - đi lại phù hợp; đồng thời đồng hành hỗ trợ Chính phủ phát triển bền vững cho ngành du lịch nội địa, từ đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.