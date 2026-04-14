Mòn mỏi 20 năm trong khu quy hoạch 'treo', chỉ dám sửa mái tôn cho qua ngày
Video Đời sống

Sầm Ánh - Công Khởi
14/04/2026 05:37 GMT+7

Hơn 20 năm kể từ khi được phê duyệt, dự án khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng (P.Bình Phú, TP.HCM) vẫn chưa thể “thay da đổi thịt” như kỳ vọng, nơi đây vẫn tồn tại những căn nhà tạm bợ, cuộc sống chật vật vì vướng quy hoạch kéo dài.

Giữa những chuyển động mới của đô thị trung tâm TP.HCM, câu chuyện về các khu quy hoạch “treo” lại thêm một lần được nhắc đến, không chỉ ở Mả Lạng hay khu chợ Gà – chợ Gạo, mà còn ở một nơi khác như: khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng, thuộc P.Bình Phú.

Ông Đoàn Văn Đông cho biết, gia đình đã sống tại đây hơn 20 năm nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn. Việc sửa chữa nhà chỉ dừng ở mức tạm bợ như lợp lại mái tôn, không thể nâng cấp kiên cố do vướng quy hoạch. Điều ông mong mỏi không chỉ là cải thiện nơi ở, mà còn là hệ thống hạ tầng như thoát nước để cuộc sống bớt vất vả hơn.

Dự án khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng, thuộc P.Bình Phú, TP.HCM

Đối với gia đình bà Trương Thị Nguyệt Thu cũng đang từng ngày chờ đợi dự án được triển khai. Với bà, mong muốn lớn nhất là quy hoạch sớm được thực hiện để người dân có thể ổn định cuộc sống, hoặc ít nhất là có điều kiện sống tốt hơn trong chính nơi mình gắn bó.

Bên cạnh đó, nhiều hộ dân cũng bày tỏ sự đồng thuận với chủ trương thực hiện dự án, sẵn sàng bàn giao mặt bằng khi có phương án phù hợp. Ông Lý Thanh Ngàn chia sẻ, nếu có phương án thỏa đáng, gia đình sẵn sàng bàn giao đất, đồng thời mong được bố trí tái định cư tại chỗ để thuận tiện cho sinh kế.

Ông Đoàn Văn Đông cho biết, gia đình đã sống tại đây hơn 20 năm nhưng điều kiện sinh hoạt vẫn còn nhiều khó khăn

Dự án khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng được UBND TP.HCM phê duyệt từ năm 2004, nhằm xây dựng khu nhà ở và chung cư cao tầng với tổng diện tích 123.062 mét vuông. Tuy nhiên, đến nay diện tích thực hiện dự án đã được điều chỉnh, chỉ còn 73.877 mét vuông. Với 185 hộ dân bị ảnh hưởng, đến nay, nhiều hộ vẫn chưa được giải tỏa.

Trong bối cảnh TP.HCM đang từng bước rà soát, điều chỉnh và tháo gỡ các dự án kéo dài, khu III – Nam Lý Chiêu Hoàng cũng được kỳ vọng sẽ sớm có hướng đi rõ ràng hơn trong thời gian tới.

Không chỉ là câu chuyện quy hoạch, đây còn là bài toán về sự đồng thuận, khi người dân sẵn sàng chia sẻ, hợp tác nếu quyền lợi được đảm bảo thỏa đáng. Một lộ trình cụ thể, minh bạch, đi kèm chính sách hợp lý sẽ là chìa khóa để khơi thông điểm nghẽn đã tồn tại hơn hai thập kỷ.

Phải mua nước giá ‘cắt cổ’ vì dự án nghĩa trang treo hơn 10 năm

Dự án nghĩa trang Yên Kỳ giai đoạn 2 của TP.Hà Nội bị treo nhiều năm khiến khu vực dân cư nằm trong quy hoạch dự án (địa bàn xã Phú Sơn, huyện Ba Vì) không có nước sạch để sử dụng, phải mua nước với giá ‘cắt cổ’.

