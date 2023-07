Món ngon vị thuốc: Bông bí, hoa chuối giàu chất chống oxy hóa, thanh nhiệt giải độc

Bông bí giúp phòng bệnh tim mạch, huyết áp

Bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Tấn Vũ, Trưởng đơn vị Điều trị ban ngày, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM cơ sở 3 cho biết: Bông bí đỏ còn gọi là bí ngô, bí rợ. Dây bí đỏ mọc lan trên mặt đất. Bông bí đỏ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe như ít chất béo bão hòa, không chứa cholesterol, nhiều canxi, sắt, magiê và các vitamin.

Bông bí có vị ngọt chứa đường nhưng đây là đường từ rau quả nên dễ hấp thu và không có hại. Màu vàng của bông bí được chứng minh là chứa beta-caroten, là chất chống oxy hóa tế bào (antioxidant).

Bông bí cũng chứa các hợp chất polyphenol (flavonoid) có tác dụng phòng bệnh tim mạch, huyết áp. Phòng bệnh loãng xương nhờ chứa nhiều khoáng tố như Ca, Mg. Bảo vệ và tăng cường thị lực, chống bệnh thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi.

Trong 100 gram bông bí đỏ có chứa một nửa số lượng vitamin C và khoảng 40% vitamin cần thiết mỗi ngày, 5% mức tiêu thụ Fe, K, Ca và Mg, nhiều vitamin nhóm B và folat, đây là những chất rất tốt cho phụ nữ đang mang thai và giúp cho thai nhi phát triển hệ thần kinh tốt.

Vitamin C có trong hoa bí ngô giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể, phòng chống cảm lạnh. Chất sắt được tìm thấy trong hoa bí ngô rất hữu ích cho một số chức năng miễn dịch như phân biệt và tăng sinh tế bào lympho T và sản xuất các loại oxy phản ứng chống lại mầm bệnh.

Đông y xem bông bí là loại dược liệu có tính mát, vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt giải độc, làm mát cơ thể, nhuận tràng... Bông bí là nguyên liệu quen thuộc, có thể được chế biến thành nhiều món ăn ngon như bông bí luộc, bông bí xào tỏi, canh bông bí...

Bông bí có nhiều lợi ích cho sức khoẻ NHƯ DIỆU

Hoa chuối chữa mất ngủ, lợi sữa

Bác sĩ Vũ cho biết hoa chuối hay còn gọi là bắp chuối thuộc nhóm họ thực vật một lá mầm. Trong y học cổ truyền, những món ăn từ hoa chuối đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe và có tác dụng chữa bệnh.

Đối với người bệnh tim mạch hay hồi hộp, mất ngủ có thể sử dụng như sau: hoa chuối 30 gram, tim lợn 1 quả. Hoa chuối rửa sạch, thái nhỏ; tim lợn rửa sạch bổ tư; hai thứ cho vào nồi đun trong 30 phút. Sau đó bỏ bã hoa chuối, ăn tim lợn và uống nước. Công dụng giúp ích khí an thần, trấn tĩnh.

Hoa chuối hầm chân giò cũng là món ăn giúp lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Có thể sử dụng một cái móng giò (500 gram), 1 hoa chuối. Móng giò làm sạch ướp hạt nêm, dầu hào, hạt tiêu. Hoa chuối bóc lớp vỏ già bên ngoài, thái mỏng theo khoanh tròn ngâm nước có vắt thêm ít chanh để hoa chuối không bị thâm hoặc ngâm hoa chuối vào nước muối pha lẫn với mẻ, cách này làm hoa chuối vừa trắng lại vừa mềm hơn khi ăn, vớt ra rửa lại với nước.

Hoa chuối giúp lợi sữa, an thần SHUTTERSTOCK

Phi thơm hành và tỏi, cho móng giò vào xào qua cùng chút nước mắm, sau đó đổ lượng nước vừa ăn vào, đun sôi. Khi nước sôi thì cho me vào rồi hạ bớt lửa. Ninh móng giò cho đến khi móng giò gần nhừ thì vớt me ra dằm nát, lọc bỏ bã lấy nước me. Cho nước lọc me trở lại nồi rồi cho tiếp hoa chuối vào. Nêm thêm chút hạt nêm cho vừa miệng. Đun tiếp cho đến khi hoa chuối chín mềm thì rắc hành ngò thái nhỏ vào.

Ngoải ra, theo một số nghiên cứu, hoa chuối chứa ethanol ức chế sự tăng trưởng của vi khuẩn gây bệnh và cũng có thể chữa lành vết thương tự nhiên. Bổ sung hoa chuối trong bữa ăn cũng có thể giúp ngăn ngừa các rối loạn thần kinh như bệnh Parkinson và Alzheimer vốn là những bệnh gốc tự do gây tổn thương mô thần kinh. Bắp chuối cũng chứa tannin, axit, flavonoid và chất chống oxy hóa khác, giúp chống lại các gốc tự do.