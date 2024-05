Món salad khoai tây dễ làm và tiện lợi cho kỳ nghỉ hè thêm thú vị

Món ăn được chế biến bởi đầu bếp Trần Hồ Nhựt Linh.

Recipe 1: Salad Khoai Tây Mỹ với Thịt Xông Khói

Nguyên liệu:

600gr khoai tây Mỹ tím hấp

80gr rau arugula

100gr cà chua beefsteak

250gr ba rọi xông khói (cắt nhỏ chiên giòn)

Salad

Dầu giấm

10gr ngò rí cắt nhỏ

20 gr ngò tây cắt nhỏ

3 tép tỏi băm

2 muỗng canh giấm đỏ

1 muỗng canh mật ong

½ trái chanh vắt nước

1 trái ớt sim xanh

100ml dầu ô liu

Muối tiêu để nêm

Cho tất cả vào thau inox sử dụng cây đánh trứng trộn đều, nêm muối tiêu vừa ăn.

Phương pháp chế biến:

Hấp khoai tây Mỹ đến khi chín.

Để nguội cắt lát khoanh mỏng vừa ăn.

Cho khoai tây hấp với rau arugula, cà chua và dầu giấm vào thau trộn đều cho thấm dầu giấm, cho ra dĩa và rãi ba rọi xông khói chiên giòn lên trên.

Ghi chú: khoai tây có thể tẩm muối tiêu đút lò trộn xà lách cũng rất ngon.

Khoai tây là loại rau củ giàu chất dinh dưỡng, cung cấp năng lượng, kali và Vitamin C cần thiết để hoạt động tốt. Khoai tây là nguồn cung cấp Vitamin C tuyệt vời. Một củ khoai tây cỡ trung bình (148g còn vỏ) cung cấp 30% giá trị Vitamin C cần hằng ngày.

Bạn có thể mua khoai tây tươi của Mỹ ở các siêu thị. Công thức món salad này rất dễ làm và tiện lợi. Nếu không dùng hết có thể bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng tiếp vào ngày hôm sau.

Để biết thêm nhiều công thức nấu ăn ngon với khoai tây Mỹ, hãy vào trang web http://potatogoodness-vietnam.com/ hoặc like trang fanpage www.facbook.com/potatoesusa để cập nhật thông tin và công thức nấu ăn với khoai tây Mỹ hằng tuần.