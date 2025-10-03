Monash Open Day 2025: Trang bị hành trang quốc tế cho sinh viên Việt

Chương trình dự kiến thu hút đông đảo học sinh, sinh viên và phụ huynh quan tâm đến cơ hội học tập, trải nghiệm quốc tế cũng như định hướng nghề nghiệp tương lai.

Trước thềm sự kiện, Tiến sĩ Hoa Levitas - Giám đốc Khu vực cấp cao, Phòng Marketing và Tuyển sinh quốc tế Đại học Monash đã mang đến nhiều thông tin hữu ích về ngôi trường hàng đầu thế giới và hé lộ những điểm đáng mong đợi tại Open Day năm nay.

Tiến sĩ Hoa Levitas - Giám đốc Khu vực cấp cao, Phòng Marketing và Tuyển sinh quốc tế Đại học Monash

Thưa cô, trong bối cảnh Việt Nam thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, Monash định vị vai trò của mình ra sao, và Vietnam Open Day 2025 đóng vai trò thế nào trong chiến lược phát triển tại Đông Nam Á?

Tiến sĩ Hoa Levitas: Theo quan điểm cá nhân tôi, trong bối cảnh Việt Nam đang thúc đẩy quốc tế hóa giáo dục, vai trò của các trường đại học nước ngoài rất quan trọng, đặc biệt là những trường có chất lượng đào tạo và nghiên cứu cao như Monash. Hợp tác sẽ thúc đẩy phát triển, sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu, mang lại lợi ích cho sinh viên, giảng viên và uy tín cho các bên. Điều này đã trở thành xu thế.

Monash Open Day tại Việt Nam được tổ chức thường niên với sự tham gia của nhiều đại diện khoa, cựu sinh viên và cựu phụ huynh. Đây là cơ hội quý báu cho sinh viên tìm hiểu các lựa chọn học tập tại Monash, gặp gỡ cán bộ từ nhiều lĩnh vực khác nhau và đưa ra quyết định thông minh về con đường học tập và sự nghiệp tương lai.

Sự kiện không chỉ giới thiệu sự xuất sắc toàn cầu và trải nghiệm độc đáo của sinh viên Monash, mà còn là lời mời gọi khám phá một thế giới đầy cơ hội và kết nối với các nhà giáo dục hàng đầu. Qua đó, nhà trường cũng mong muốn tăng cường mối quan hệ hợp tác mạnh mẽ hơn nữa với Việt Nam.

Monash Open Day 2025 sẽ mang đến thông điệp gì cho phụ huynh và học sinh Việt Nam khi cân nhắc giữa du học và học tại các trường quốc tế trong nước?

Càng ngày càng có nhiều lựa chọn du học và học tại các trường quốc tế ngay trong nước. Vì vậy, Đại học Monash đã và luôn nỗ lực mang đến cho sinh viên không chỉ là một bàn đạp vững chắc, mà còn một thương hiệu được quốc tế nể trọng, để các em có thể tự tin, nỗ lực hết mình, sống có mục tiêu, gặt hái thành công và trải qua quãng đời sinh viên thật đáng nhớ.

Các sinh viên và cựu sinh viên của Monash sẽ là các đại sứ của trường, truyền tải thông điệp đến các thế hệ sau.

Hiện nay, những ngành học nào của Monash được học sinh Việt quan tâm nhất? Và đâu là lợi thế đào tạo giúp sinh viên Monash tự tin cạnh tranh trên thị trường quốc tế?

Kinh doanh, Thương mại và các lĩnh vực liên quan đã giảm so với trước đây, tuy nhiên vẫn chiếm 50% tổng số sinh viên Việt Nam đến học tại Monash. Ngoài ra, sinh viên cũng đang chú ý đến các ngành nghề liên quan đến Sức khỏe, Giáo dục, Kỹ thuật,... tùy theo sở trường và đam mê của các em.

Monash may mắn nhận được sự tin tưởng từ phụ huynh, sinh viên Việt Nam; ngược lại, các em cũng mang trong mình sự chăm chỉ, sáng tạo, hoài bão - rất giống tinh thần của Monash.

Có rất nhiều chương trình để hỗ trợ sinh viên Việt có thể cạnh tranh với thế giới như Vice-Chancellor's Ancora Imparo Leadership Program, Leap into Leadership Online. Các em cũng có thể đăng ký các môn tự chọn trong chương trình đặc thù như Monash Flagship.

Nhà trường đang tiến hành thử nghiệm Huy hiệu Số (Digital Badges) cho một số môn học. Đây là chứng nhận kỹ năng và thành tích có giá trị, giúp sinh viên thể hiện năng lực một cách minh bạch với nhà tuyển dụng và mạng lưới chuyên môn, từ đó nâng cao thương hiệu cá nhân và sự nghiệp.

Monash không chỉ chú trọng thứ hạng mà còn đề cao "tác động toàn cầu". Theo cô, điều này mang lại ý nghĩa gì cho sinh viên Việt Nam đang tìm kiếm sự nghiệp bền vững và hội nhập quốc tế?

Sinh viên của Đại học Monash ngay từ trên ghế nhà trường đã là Sinh viên toàn cầu thực sự nhờ vào việc các em được tiếp thu kiến thức và trải nghiệm toàn cầu trải nghiệm quốc tế thông qua 10 học sở và trung tâm ở 6 quốc gia, hay các chương trình trao đổi và workshop do các Giáo sư Monash và Giáo sư quốc tế dẫn dắt.

Sinh viên Monash được rèn luyện ý thức bền vững hằng ngày, bởi trong mọi kế hoạch, nhà trường luôn đặt con người, xã hội và môi trường làm trọng tâm. Nhờ đó, các em hình thành tư duy toàn cầu, kỹ năng kết nối quốc tế, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới và đảm bảo sự phát triển lâu dài cho thế hệ tương lai.

Cô có thể chia sẻ những chương trình hay sáng kiến của Monash giúp kết nối sinh viên Việt với cơ hội nghề nghiệp quốc tế?

Các em có thể đăng ký một hoặc hai trong nhiều môn học tự chọn như MON2100: Global Immersion Guarantee Program hay MON2750: Monash Innovation Guarantee, dự Signature Industry Events ngay tại khuôn viên, nói chuyện với Studio hướng nghiệp và thực tập… (Xem thêm tại đây)

Đối với những phụ huynh và học sinh Việt Nam đang cân nhắc du học, cô muốn gửi gắm thông điệp gì về Monash và sự chuẩn bị cho tương lai toàn cầu?

Hãy mạnh dạn và đến với Monash, Top 50 Đại học trên Thế giới. Thành công sẽ đến khi các em giữ vững những đức tính quý giá và can đảm bước ra khỏi vùng an toàn, đón nhận trải nghiệm học tập mới tại Monash.

Thông tin sự kiện Monash Open Day 2025 - Hà Nội: 14:30 - 16:30 ngày 11.10.2025 tại Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội - TP.HCM: 9:00 - 12:00 ngày 12.10.2025 tại Liberty Central Saigon Citypoint, 59 Pasteur, TP.HCM Đăng ký tham gia tại đây: https://www.monash.edu/vietnam/open-day



