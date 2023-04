Mondelez Kinh Đô đào tạo kỹ năng an toàn giao thông cho nhân viên bán hàng

Các học viên được tham gia những hoạt động huấn luyện thiết thực để hạn chế khả năng xảy ra tai nạn giao thông tới mức thấp nhất có thể

Chương trình huấn luyện được thực hiện kết hợp theo tiêu chuẩn an toàn của Tập đoàn Mondelēz International và chương trình an toàn giao thông của Bộ Giao Thông Vận Tải. Tại đây, các chuyên gia huấn luyện chuyên nghiệp đã giúp đội ngũ nhân viên tại Mondelez Kinh Đô cập nhật luật giao thông đường bộ, nâng cao nhận thức về tai nạn giao thông, tăng kỹ năng phân tích và nhận diện các mối nguy gây mất an toàn giao thông, cũng như cách phản ứng với các tình huống phổ biến dẫn tới tai nạn giao thông.

Đây là một trong những chương trình huấn luyện thiết thực nhằm mục đích nâng cao nhận thức và kỹ năng về an toàn giao thông cho nhân viên khi tham gia giao thông trong quá trình phục vụ khách hàng, thể hiện sự quan tâm chăm sóc của công ty đến sức khỏe và sự an toàn của nhân viên.