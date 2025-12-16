Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Bạn cần biết

Mondelez Kinh Đô được vinh danh ở nhiều giải thưởng về phát triển bền vững

Nguồn: MKD Việt Nam
16/12/2025 09:00 GMT+7

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất (CSI 2025), đồng thời được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) ghi nhận tại ESG Impact Showcase 2025 và Amcham CSR Recognition.

Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam vinh dự tiếp tục được ghi nhận tại Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững trong lĩnh vực sản xuất thuộc Chương trình đánh giá, công bố doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam 2025 (CSI 2025). Đây là năm thứ tư doanh nghiệp được vinh danh trong khuôn khổ chương trình, một trong những hệ thống đánh giá uy tín và toàn diện về thực hành phát triển bền vững tại Việt Nam.

Mondelez Kinh Đô được vinh danh ở nhiều giải thưởng về phát triển bền vững - Ảnh 1.

Mondelez Kinh Đô được vinh danh trong Top 100 Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (CSI 2025)

Song song với giải thưởng CSI 2025, Mondelez Kinh Đô cũng lần thứ tư được Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam (AmCham) ghi nhận tại ESG Impact Showcase 2025 ở hai hạng mục: Tác động Môi trường - Khí hậu và Tác động Xã hội, và năm thứ tám liên tiếp giành giải thưởng Doanh nghiệp thực hành xuất sắc về Trách nhiệm Xã hội (Amcham CSR Recognition). Các ghi nhận này phản ánh kết quả từ những sáng kiến trong môi trường, xã hội, phát triển con người và vận hành doanh nghiệp.

Khám phá thêm chủ đề

