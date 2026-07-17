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Mondelez Kinh Đô khẳng định vị thế với hai giải thưởng quốc tế từ HR Asia

Nguồn: MKD Việt Nam
Nguồn: MKD Việt Nam
Mondelez Kinh Đô Việt Nam vừa được vinh danh năm thứ ba liên tiếp bởi HR Asia với giải thưởng HR Asia Best Companies to Work for in Asia 2026 (Nơi làm việc tốt nhất châu Á 2026), bao gồm hai hạng mục: 'Nơi làm việc tốt nhất châu Á' và 'Chuyển đổi nguồn nhân lực xuất sắc' (HR Asia People Transformation Awards).
Mondelez Kinh Đô khẳng định vị thế với hai giải thưởng quốc tế từ HR Asia - Ảnh 1.

Trước đó, công ty cũng đã được chứng nhận Top Employer (Nhà tuyển dụng hàng đầu) toàn cầu hai năm liên tiếp từ Top Employers Institute. Sự ghi nhận liên tiếp từ các tổ chức quốc tế khẳng định vị thế hàng đầu của Mondelez Kinh Đô trong việc kiến tạo một trong những môi trường làm việc tốt nhất tại Việt Nam.

HR Asia Best Companies to Work for in Asia là chương trình giải thưởng tôn vinh các doanh nghiệp có chiến lược nhân sự hiệu quả và môi trường làm việc xuất sắc lớn nhất châu Á, được tổ chức thường niên tại 15 quốc gia ở châu Á, quy tụ các doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực tham gia.

Cách tiếp cận toàn diện từ chuyển đổi năng lực đến kiến tạo văn hóa là lý do Mondelez Kinh Đô được ghi nhận ba năm liên tiếp tại giải thưởng uy tín về môi trường làm việc. Với nền tảng đó, doanh nghiệp tiếp tục hành trình: đầu tư vào phát triển năng lực cho tương lai, xây dựng đội ngũ lãnh đạo kế cận và duy trì văn hóa học hỏi không ngừng, hướng tới mục tiêu dẫn dắt tương lai ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam.

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