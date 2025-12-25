Mondelez Kinh Đô khởi động mùa tết 2026 với bộ quà tặng ý nghĩa

Lấy cảm hứng từ chữ "Lộc" - biểu trưng cho may mắn, đủ đầy, bộ quà tết Kinh Đô Lộc 2026 được thiết kế như một lời chúc trọn vẹn gửi trao trong dịp đầu năm, dành cho gia đình, đối tác và những mối quan hệ trân quý.

Các phiên bản nổi bật trong bộ sưu tập Kinh Đô Lộc 2026 gồm có:

Lộc Thịnh Vượng: kết hợp các sản phẩm quen thuộc cùng điểm nhấn là bánh quy LU Choco Lava và bánh bông lan Solite vị Xoài - độc quyền cho mùa Tết 2026.

Lộc Vinh Hoa: thiết kế cứng cáp, gam xanh trang nhã, tích hợp quai xách tiện lợi, phân phối độc quyền trên kênh thương mại điện tử.

Lộc Phú Quý Đỏ và Phú Quý Vàng: lựa chọn mang đậm sắc tết truyền thống, phù hợp cho biếu tặng gia đình và đối tác.

Bao bì bộ quà tết Kinh Đô Lộc 2026 được nâng cấp với chất liệu và hiệu ứng in cao cấp. Bên trong mỗi hộp quà là những thương hiệu quen thuộc đối với người Việt như Kinh Đô, Cosy, Solite, AFC và những thương hiệu toàn cầu như LU, Oreo, Ritz, Slide, Cadbury Dairy Milk.

Toàn bộ sản phẩm tết của Mondelez Kinh Đô đều được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng quốc tế của Mondelēz International, với quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng ở mức cao nhất.