Mondelez Kinh Đô lần đầu công bố Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ

Nguồn: MKD Việt Nam
25/09/2025 10:00 GMT+7

Công ty Mondelez Kinh Đô vừa công bố Báo cáo Xu hướng Ăn nhẹ - State of Snacking Report 2024, đây là lần đầu tiên công ty thực hiện tại thị trường Việt Nam, mang đến bức tranh toàn diện về những thay đổi trong thói quen, kỳ vọng và giá trị đang định hình cách người Việt ăn nhẹ ngày nay.

Báo cáo đã chỉ ra những xu hướng nổi bật về cách người tiêu dùng ăn nhẹ đúng cách, vai trò của ăn nhẹ đối với sức khỏe thể chất, tinh thần, cảm xúc và sự ưu tiên dành cho các lựa chọn bền vững.

Tải ngay Báo cáo State of Snacking 2024 - Xu hướng ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam tại đây.

Báo cáo được thực hiện trực tuyến bởi tổ chức The Harris Poll theo ủy quyền của Tập đoàn Mondelēz International, trong giai đoạn từ tháng 10.2024 đến tháng 1.2025, với sự tham gia khảo sát của người tiêu dùng Việt Nam từ 18 tuổi trở lên.

‘Báo cáo State of Snacking đầu tiên tại Việt Nam đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình của Mondelez Kinh Đô nhằm thấu hiểu và đáp ứng tốt hơn nhu cầu cũng như kỳ vọng của người tiêu dùng Việt. Với vai trò tiên phong tại Việt Nam, chúng tôi sẽ tiếp tục kết hợp sức mạnh đổi mới toàn cầu với sự am hiểu thị trường địa phương để mang đến những sản phẩm ăn nhẹ phù hợp, vào đúng thời điểm, với chất lượng cao cho người tiêu dùng.’, Ông Sameer Yadav, Giám đốc Marketing của Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ.

Mondelez Kinh Đô báo cáo xu hướng Ăn nhẹ
