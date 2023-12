Mondelez Kinh Đô truyền cảm hứng bảo vệ môi trường đến hàng nghìn học sinh Việt Nam

Tuần vừa qua, Công ty Mondelez Kinh Đô Việt Nam đã tổ chức sự kiện ra mắt sáng kiến "Trash Right" lần đầu tiên tại Việt Nam của thương hiệu này. Sự kiện được phối hợp tổ chức thí điểm tại hai trường: Trường tiểu học Tuy An 1 và Trường tiểu học Bình Thuận trên địa bàn TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương với sự tham gia của hơn 3.000 học sinh, 100 giáo viên, đại diện cơ quan chính quyền địa phương, Ban lãnh đạo Mondelez Kinh Đô cùng 40 tình nguyện viên của Mondelez Kinh Đô.

Công ty Mondelez Kinh Đô luôn đảm bảo hiệu quả thực thi xuất sắc, thúc đẩy văn hóa học hỏi liên tục và ưu tiên tính bền vững trong các hoạt động

Nhân dịp này, Công ty Mondelez Kinh Đô cũng trao tặng các bộ bàn ghế được làm từ nhựa tái chế cho trường học, giúp trang bị thêm cơ sở vật chất, đồng thời truyền cảm hứng cho các em học sinh tái chế rác thải và bảo vệ môi trường.

Dự án "Trash Right" là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển bao bì bền vững của Mondelez International tại khu vực Đông Nam Á. Tại Việt Nam, chương trình "Trash Right" được triển khai với mục tiêu chính của chương trình nhằm xây dựng nền kinh tế tuần hoàn cho rác thải nhựa thông qua việc trao quyền cho cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ, cùng chung tay phân loại và tái chế rác thải.