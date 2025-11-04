Mondelez Kinh Đô Việt Nam có Tổng giám đốc mới, sẵn sàng giai đoạn tăng trưởng tiếp theo

Chân dung Tổng giám đốc mới của Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Kế thừa những thành tựu mà ông Anil đã đạt được trong việc duy trì đà tăng trưởng vững chắc và khẳng định vị thế hàng đầu của Mondelez Kinh Đô tại thị trường Việt Nam, ông Vaibhav Bhanchawat đặt mục tiêu tiếp tục nâng tầm doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng bền vững, đổi mới sáng tạo và phát triển con người nhằm đưa Mondelez Kinh Đô bước vào giai đoạn tăng trưởng mới.

Với hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) và chăm sóc sức khỏe, ông Vaibhav Bhanchawat đã đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo cấp cao tại các thị trường chiến lược như Ấn Độ, Singapore, Indonesia, Nigeria và Việt Nam.

Trở lại Việt Nam với cương vị mới, ông Vaibhav Bhanchawat cho biết: "Chúng tôi sẽ tiếp tục hành trình kiến tạo tương lai của ngành thức ăn nhẹ tại Việt Nam, mang đến những sản phẩm phù hợp, đúng thời điểm, với chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng".

Sự bổ nhiệm của ông Vaibhav Bhanchawat không chỉ thể hiện cam kết của Mondelez International tại thị trường Việt Nam mà còn khẳng định vai trò của Việt Nam trong chiến lược phát triển tại khu vực của tập đoàn.