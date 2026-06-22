Monitas ra mắt nền tảng nghiên cứu thị trường tích hợp AI tiên tiến tại Việt Nam

Với nền tảng mới này, Monitas hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ nghiên cứu thị trường cho nhiều nhóm khách hàng hơn. Dự án của Monitas sẽ cung cấp giải pháp xây dựng bảng câu hỏi, cùng quy trình thực hiện từ thu thập dữ liệu chỉ từ 1.690.000 đồng.

Monitas giới thiệu việc ứng dụng dự án nghiên cứu thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo mang tên “millme” tại Việt Nam ẢNH: BTC

Nền tảng nghiên cứu thị trường này kết hợp giữa giữa Direct Voice - công cụ khảo sát tốc độ cao hoàn thành trong 48 giờ, giúp kiểm chứng các quyết định kinh doanh hằng ngày bằng phản hồi trực tiếp từ khách hàng; và AI Interview - công cụ phỏng vấn thế hệ mới cho phép thực hiện 100 cuộc phỏng vấn trong vòng một tuần, mang đến khả năng tiếp cận những tiếng nói chân thực từ người tiêu dùng.

Sau khi chính thức ra mắt tại Việt Nam, Monitas dự kiến sẽ tiếp tục đẩy mạnh mở rộng dịch vụ sang các thị trường Đông Nam Á trọng điểm như Thái Lan và Indonesia, lấy Việt Nam làm điểm khởi đầu cho chiến lược phát triển trong khu vực.