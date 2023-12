MONO gây thích thú khi tạo hình thiếu nữ bên hoa huệ trong MV mới phát hành

Ngày 26.12, MONO đã chính thức phát hành MV Em xinh nằm trong EP ĐẸP. Sau khi ra mắt, sản phẩm đã nhận về những phản hồi tích cực từ khán giả bởi tiết tấu âm nhạc độc đáo và hình ảnh mang đến cảm giác dễ chịu khi thưởng thức. Xuyên suốt MV là nhiều tạo hình khác lạ cùng hình ảnh rất gần gũi của những quang gánh, ghe tàu, nhạc cụ truyền thống và áo dài Việt Nam.



MV Em xinh của nam ca sĩ MONO là sự kết hợp mới lạ giữa âm nhạc dân gian và âm nhạc hiện đại FBNV

Điệu chèo cũng được mang vào MV Em xinh khiến khán giả vô cùng ấn tượng. Giọng ca Quên anh đi có cách biến tấu thú vị cho những màu sắc âm nhạc truyền thống trong sản phẩm của mình, nhằm tăng thêm tính giải trí cho người xem, lan tỏa thông điệp tươi vui, tích cực.

Chia sẻ với báo chí về ca khúc mới, MONO cho biết anh muốn sản phẩm của mình vừa có chất liệu dân gian, vừa có yếu tố hiện đại. Vậy nên, nam ca sĩ và nhà sản xuất Onionn đã mang thanh âm của những nhạc cụ truyền thống vào các ca khúc trong EP ĐẸP và cân nhắc kỹ lưỡng để kết hợp âm nhạc dân tộc và hiện đại một cách dung hòa nhất.

"Tôi là một người luôn tôn trọng nữ giới và qua bài hát Em xinh mong muốn nhắn gửi đến phái đẹp hãy luôn vui tươi, yêu đời và đừng ngại những khuyết điểm trên cơ thể. Tôi nghĩ tất cả các bạn nữ sinh ra đã đẹp rồi, thế nên mới gọi là phái đẹp đấy", MONO tâm sự.

Tạo hình thiếu nữ bên hoa huệ của MONO trong MV mới nhận nhiều lời khen bởi sự duyên dáng và độc đáo FBNV

Trong MV Em xinh, có phân đoạn nam ca sĩ gốc Thái Bình tái hiện lại bức tranh nổi tiếng Thiếu nữ bên hoa huệ của cố họa sĩ Tô Ngọc Vân. Bức tranh gốc là hình dáng cô gái kết hợp với những chi tiết và màu sắc xung quanh đã tôn lên một vẻ đẹp thiếu nữ với nét buồn vương vấn, dịu dàng, vừa tạo được không khí trẻ trung, tươi mới, có gì đó "tân thời" nhưng cũng rất dân tộc.

Đây là ý tưởng đặc biệt của MONO và ê kíp, nhằm gửi gắm trọn vẹn thông điệp tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Tạo hình thú vị này đã nhận được vô số lời khen ngợi, tán dương của khán giả bởi sự sáng tạo độc đáo.

Trước đó, trong MV mang tên Đưa cô Vy đi - We stay at home, Huỳnh Lập cũng từng tái hiện lại dáng ngồi "kinh điển" của tác phẩm Thiếu nữ bên hoa huệ. Phát hiện ra điều này, em trai Sơn Tùng M-TP đã đặt bức ảnh của mình và Huỳnh Lập trong tạo hình thiếu nữ bên hoa huệ lên bàn cân và so sánh, kèm dòng chú thích: "Ba và con chuyến này như hai giọt nước". Bài đăng đã thu về gần 14.500 lượt thích cùng nhiều bình luận và chia sẻ.

MV Em xinh mới phát hành gần 1 ngày trước nhưng đã đạt mốc 311.000 lượt xem và 24.000 lượt thích trên YouTube.