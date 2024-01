Mono tiết lộ 'câu chuyện đau đớn trong lòng'

Mono (Nguyễn Việt Hoàng) sinh năm 2000, quê ở Thái Bình. Trước khi trở thành ca sĩ nổi tiếng, anh được biết đến là em trai của Sơn Tùng M-TP FBNV

Vừa qua, Mono cho ra mắt E.P (album ngắn) Đẹp, trong đó, ca khúc Em xinh nhận được khá nhiều sự quan tâm của khán giả. Đây cũng là sản phẩm tiếp theo do Mono sáng tác sau bản hit Waiting for you.

Chia sẻ với Thanh Niên, Mono thừa nhận anh cảm thấy tự hào vì những mục tiêu của mình đặt ra đều hoàn thành. Đồng thời, nam ca sĩ sinh năm 2000 cũng hạnh phúc vì được gia đình và ê-kíp luôn ủng hộ mọi quyết định của mình.

Bên cạnh đó, Mono mong rằng mọi người nhìn thấy được sự mới mẻ trong âm nhạc của mình. Đồng thời, anh muốn thông qua sản phẩm âm nhạc lần này nhắn gửi đến những cô gái hãy tự tin và yêu bản thân thật nhiều thay vì cảm thấy tự ti. Mặt khác, chủ nhân hit Waiting for you còn nhấn mạnh khi làm bất kỳ sản phẩm nào, anh cũng không nghĩ về sự cạnh tranh mà anh chỉ muốn đóng góp những điều mới mẻ cho nghệ thuật.

Chỉ sau hơn 1 năm theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp, Mono có bản hit đầu tiên và sở hữu lượng fan đáng nể FBNV

Nói thêm về cuộc sống của mình sau khi gia nhập làng giải trí, Mono cho biết: "Đương nhiên cuộc sống có sự thay đổi. Cuộc sống của tôi cũng có thêm nhiều thứ và tôi luôn muốn giữ tâm thế bình tĩnh đón nhận mọi chuyện xảy ra với mình và "gặm nhấm" nó từ từ để mình không bị ngộp hay phải lùi lại". Song song đó, giọng ca gốc Thái Bình mong muốn cải thiện cách diễn đạt mỗi khi đứng trước truyền thông.

"Thật ra, tôi luôn chân thành và thật thà khi trả lời mọi người. Nhưng có lẽ cách diễn tả của mình chưa đủ rành mạch khiến mọi người nghĩ rằng tôi còn e dè. Tuy nhiên, tôi luôn cố gắng để cải thiện điều đấy và hy vọng kỹ năng ăn nói của mình sẽ tốt lên. Đó cũng là câu chuyện đau đớn trong lòng", anh nói.

Trong dịp lễ tết, Mono dành thời gian cho gia đình và những người bạn thân thiết thay vì chạy show. Theo đó, mỗi năm, nam ca sĩ 24 tuổi thường cùng bố đi chùa để xin lộc về cho gia đình. "Vào mỗi dịp tết, trước khi giao thừa tôi và bố thường hay đến chùa để xin lộc. Sau đó, hai bố con cố gắng làm sao về đến nhà ngay thời khắc chuyển giao năm mới và cầm cây lộc để mẹ đón vào nhà. Cả nhà dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp", Mono tâm sự.