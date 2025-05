Moody's hạ mức tín nhiệm của Mỹ

Ngày 16.5, Moody's đã hạ mức tín nhiệm của Mỹ xuống một bậc, còn Aa1, đồng nghĩa với việc xếp hạng tín dụng của Mỹ hiện nằm cùng mức với đánh giá của Fitch Ratings và S&P, hai tổ chức đã hạ bậc tín nhiệm của Mỹ lần lượt vào các năm 2023 và 2011, theo CNN.

Trụ sở Moody's tại thành phố New York (Mỹ) ẢNH: REUTERS

Trong số 3 hãng xếp hạng tín nhiệm lớn nói trên, Moody's là bên duy nhất vẫn giữ mức xếp hạng xuất sắc Aaa cho nợ công của Mỹ. Moody's đã giữ xếp hạng tín nhiệm hoàn hảo này cho Mỹ kể từ năm 1917, theo CNN. Nợ công của Mỹ hiện ở mức 36.000 tỉ USD.

Giải thích quyết định mới nhất, Moody's cho biết quyết định được đưa ra do "sự gia tăng kéo dài hơn một thập niên của tỷ lệ nợ công và chi trả lãi suất lên mức cao hơn đáng kể so với các quốc gia có xếp hạng tương đương". Moody's cũng dự đoán rằng nhu cầu vay mượn sẽ tiếp tục tăng trong tương lai và điều này sẽ gây áp lực lên toàn bộ nền kinh tế Mỹ.

Moody's cảnh báo rằng họ dự đoán thâm hụt ngân sách liên bang sẽ tăng lên gần 9% so với tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035, so với mức 6,4% trong năm ngoái. Nguyên nhân chủ yếu được cho là do chi phí trả lãi nợ gia tăng, chi tiêu cho các chương trình phúc lợi ngày càng cao và mức thu ngân sách tương đối thấp.

Do đó, Moody's dự báo gánh nặng nợ liên bang sẽ tăng lên khoảng 134% GDP vào năm 2035, so với mức 98% trong năm ngoái.

Người phát ngôn của Nhà Trắng và Bộ Tài chính Mỹ chưa bình luận. Trong một tuyên bố trên nền tảng X, Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung ám chỉ rằng phân tích của Moody's có thể mang động cơ chính trị, mặc dù những lần hạ tín nhiệm trước của S&P và Fitch cũng xảy ra dưới thời các tổng thống thuộc đảng Dân chủ.

"Ông Mark Zandi, nhà kinh tế học của Moody's, là cố vấn cho (cựu Tổng thống Barack) Obama và là người ủng hộ (cựu Ngoại trưởng Hillary) Clinton, đồng thời là một người chống Tổng thống Trump từ năm 2016. Không ai coi phân tích của ông ta là nghiêm túc. Ông ta đã bị chứng minh là sai hết lần này đến lần khác", ông Cheung đăng tải.