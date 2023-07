Một bé 2 tuổi ở Phú Yên tử vong do bệnh tay chân miệng

Ngày 5.7, bác sĩ Châu Trọng Phát, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Phú Yên, cho biết đơn vị này đang phối hợp chính quyền H.Tuy An (Phú Yên) để triển khai dập ổ dịch tay chân miệng ở xã An Ninh Tây. Tại địa phương này đã có 1 bệnh nhi 2 tuổi tử vong do mắc bệnh tay chân miệng.



CDC Phú Yên phối hợp chính quyền H.Tuy An triển khai dập ổ dịch tay chân miệng ở xã An Ninh Tây HUỲNH NHÂN

Bệnh nhi này mắc bệnh trước đó 3 ngày, do diễn biến ngày càng nặng nên đến đầu giờ chiều 29.6 nhập Bệnh viện Sản nhi Phú Yên, được chẩn đoán mắc bệnh tay chân miệng độ 3 - 4.

Diễn biến của bệnh nhân tăng nặng nên ngay trong chiều 29.6, gia đình xin chuyển viện. Nhưng trên đường chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định, bệnh nhi đã tử vong.

Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, lực lượng của CDC Phú Yên và Trung tâm y tế H.Tuy An đã khẩn trương điều tra dịch tễ, tổ chức tiêu độc khử trùng vùng có dịch, tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng dịch bệnh tay chân miệng cho người dân.

Tại xã An Ninh Tây có 2 ổ dịch tay chân miệng với 12 ca mắc, trong đó ở thôn Tiên Châu có 4 ca (1 ca tử vong) và ở thôn Bình Thạnh có 8 ca.

Từ đầu năm đến nay, Phú Yên ghi nhận 42 ca mắc tay chân miệng, tất cả đều là bệnh nhi. Trong đó, H.Tuy An và TP.Tuy Hòa là các địa phương có số ca mắc cao.