Một ca điều trị ung thư thành công không chỉ là làm khối u biến mất

BS CKII Bùi Lê Phước Thu Thảo - Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng, Bệnh viện FV

Khối u biến mất, nhưng chất lượng sống của người bệnh thì sao?



Nếu chỉ nhìn vào khối u, điều trị ung thư có thể được hiểu đơn giản là tìm cách loại bỏ nó. Nhưng BS Thu Thảo cho rằng bài toán khó hơn đó là làm thế nào kiểm soát được ung thư mà người bệnh vẫn giữ được những chức năng quan trọng của cơ thể.

Một bệnh nhân ung thư thanh quản từng đặt chị trước bài toán như vậy.

Người bệnh đứng trước chỉ định cắt thanh quản toàn phần - đồng nghĩa với nguy cơ mất giọng vĩnh viễn. Tuy nhiên, BS Thu Thảo nhận thấy vẫn có thể lựa chọn hướng điều trị khác với hiệu quả tương đương mà không phải đánh đổi chức năng này. Phác đồ hóa xạ trị giúp kiểm soát bệnh, đồng thời bảo tồn thanh quản và khả năng giao tiếp. Sau điều trị, bệnh nhân duy trì cuộc sống ổn định trong thời gian dài.

"Cái giá của việc chữa khỏi ung thư không nên là một cuộc sống với những khiếm khuyết đáng tiếc. Ung thư đe dọa trực tiếp đến chất lượng sống của người bệnh - từ khả năng giao tiếp, ăn uống đến diện mạo", chị chia sẻ.

BS Thảo tư vấn phương pháp điều trị cho bệnh nhân ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Ưu tiên điều trị bảo tồn cho bệnh nhân



Thời đi học, BS Thu Thảo là học sinh giỏi Toán và Vật lý. Chị đến với y khoa phần nhiều theo nguyện vọng của gia đình. Nhưng rồi kỳ thi nội trú Ung bướu đã mở ra một hướng đi khác. Năm đó, chị là nữ BS duy nhất trúng tuyển và lựa chọn chuyên ngành Xạ trị - lĩnh vực đòi hỏi độ chính xác cao, cùng một chút tư duy về toán học và vật lý.

Gần một thập kỷ tại Khoa Xạ trị Ung thư Đầu cổ, Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, BS Thu Thảo tiếp xúc với nhiều ca bệnh nặng, không ít người đến viện khi ung thư đã ở giai đoạn muộn. Có những ngày, chị cùng các kỹ sư vật lý y khoa làm việc đến 9 giờ tối để xây dựng kế hoạch xạ trị riêng cho từng bệnh nhân.

Bài toán luôn là làm sao đưa đủ liều tia đến khối u để kiểm soát bệnh, đồng thời hạn chế tối đa tổn thương các mô lành lân cận như tủy sống, thần kinh thị giác hay tuyến nước bọt. Mỗi khối u, mỗi cơ địa và mỗi người bệnh đều đòi hỏi một phương án khác nhau.

Những bệnh nhân từng tưởng như không còn nhiều lựa chọn nhưng sau hóa xạ trị vẫn có thể ăn uống, nói chuyện, sinh hoạt bình thường trong nhiều năm càng củng cố niềm tin của BS Thảo vào giá trị của điều trị bảo tồn.

Đó cũng là hướng đi mà chị nhìn thấy sự tương đồng với cách Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng theo đuổi trong nhiều năm qua

BS Thảo luôn ưu tiên điều trị bảo tồn cho bệnh nhân

ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Nhìn một ca bệnh bằng "hai mắt"

Sau nhiều năm tập trung vào ung thư đầu cổ, BS Thu Thảo tiếp tục mở rộng chuyên môn sang điều trị ung thư toàn diện. Chị tham gia các chương trình đào tạo, học bổng quốc tế tại Hàn Quốc, Singapore và Hội Xạ trị châu Âu (ESTRO).

Một dấu mốc khác trong hành trình chuyên môn của chị là trở thành một trong những BS đầu tiên được đào tạo về Chăm sóc giảm nhẹ tại Việt Nam. Hai lĩnh vực tưởng khác biệt - điều trị tích cực và chăm sóc giảm nhẹ - dần bổ trợ cho nhau: một bên kiểm soát ung thư, một bên kiểm soát triệu chứng, giảm đau và duy trì chất lượng sống cho người bệnh.

BS Thảo gọi đó là cách nhìn bằng "hai mắt". Chị không muốn chờ đến giai đoạn cuối mới nghĩ đến chăm sóc giảm nhẹ. Với nhiều bệnh nhân, kiểm soát triệu chứng, dinh dưỡng, tâm lý và giảm đau cần được đặt ra ngay trong quá trình điều trị ung thư.

"Điều trị ung thư không phải lúc nào cũng là càng mạnh càng tốt. Quan trọng là lựa chọn đúng cho từng người bệnh, ở từng thời điểm cùng với cân nhắc nhiều yếu tố mà trước đây thường bị bỏ qua như chức năng, chất lượng sống, nguyện vọng của chính bản thân bệnh nhân và người thân của họ", chị nhấn mạnh.

Lan tỏa giá trị điều trị chuẩn quốc tế tại FV

Gia nhập Bệnh viện FV và chính thức đảm nhận cương vị Trưởng Trung tâm Điều trị Ung thư Hy Vọng từ ngày 1.10.2026, BS Thu Thảo trực tiếp ứng dụng các kỹ thuật xạ trị tiên tiến (IMRT, VMAT, SRS/SBRT, DIBH) cho các bệnh lý ung thư phức tạp như ung thư đầu cổ, ung thư vú, ung thư phổi, di căn não... Đặc biệt, kỹ thuật xạ trị định vị lập thể (Stereotactic Radiotherapy) - một trong những thế mạnh tại FV tiếp tục được BS Thảo phát triển. Đây là giải pháp "không phẫu thuật", an toàn cao, tối ưu khả năng tiêu diệt khối u và bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh.

BS Thu Thảo cũng trực tiếp xây dựng phác đồ điều trị phối hợp hóa - xạ đồng thời, điều trị nội tiết và liệu pháp nhắm trúng đích; phát triển các kỹ thuật chuyên sâu mới như: Xạ phẫu CyberKnife và Xạ trị áp sát (Brachytherapy)

Bệnh nhân điều trị bằng phương pháp xạ trị áp sát ẢNH: BỆNH VIỆN FV

Kinh nghiệm chăm sóc giảm nhẹ và quản lý đau được chị tích hợp vào điều trị. Đồng thời, chị ấp ủ phát triển lĩnh vực ung thư nhi, nơi mỗi quyết định không chỉ nhằm kiểm soát bệnh mà còn phải tính đến sự phát triển thể chất, chức năng và chất lượng sống của trẻ về lâu dài.



"Nhận trách nhiệm mới đi kèm với áp lực không nhỏ, nhưng đó là thử thách tích cực. FV cho tôi một môi trường vận hành chuẩn mực để toàn tâm toàn ý tập trung vào chuyên môn và sự an toàn của bệnh nhân", BS Thu Thảo chia sẻ.