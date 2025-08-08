Một ca sĩ bị đột quỵ sau khi ăn 7 trái sầu riêng chỉ trong một ngày

Ca sĩ người Malaysia Mohd Shah Rosli, thường được biết đến với nghệ danh Dino, đang hồi phục sau cơn đột quỵ ảnh hưởng đến nửa người bên phải.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn gần đây với truyền thông Malaysia, nam ca sĩ 50 tuổi này cho rằng việc ông bị đột quỵ có thể xuất phát từ chế độ ăn uống và lối sống không lành mạnh của mình.

Ca sĩ Dino (trái) được Thứ trưởng Truyền thông Malaysia Teo Nie Ching đến thăm tại nhà riêng Ảnh: Chụp màn hình The Strait Times

Ca sĩ Dino, thành viên của nhóm nhạc hip-hop Nico G trong thập niên 1990, nhớ lại việc ông đã ăn 7 trái sầu riêng, chỉ một ngày trước khi cơn đột quỵ xảy ra.

"Tôi rất thích sầu riêng và luôn ăn loại trái cây này bất cứ khi nào vào mùa. Tôi không loại trừ khả năng chế độ ăn uống của tôi có thể đóng một vai trò trong cơn đột quỵ. Tôi cũng ăn rất nhiều đồ ngọt. Một ngày trước khi xảy ra sự cố, tôi đã ăn 7 trái sầu riêng và bị đột quỵ vào sáng hôm sau. Khi tôi nói chuyện với bác sĩ, miệng tôi vẫn còn mùi sầu riêng", ông Dino chia sẻ.

Ông Dino cho biết thêm thói quen hút thuốc lâu năm của ông cũng góp phần gây ra nỗi lo ngại về sức khỏe, và ông đang nỗ lực cai thuốc lá vĩnh viễn.

Ngoài sự nghiệp âm nhạc, Dino còn làm nhân viên bán hàng tại một trung tâm thương mại. Ông Dino đang nghỉ phép để tập trung hồi phục. Công ty đã đề nghị hỗ trợ 500 RM (hơn 3 triệu đồng), nhưng ông Dino nói rằng số tiền này quá ít cho việc điều trị.

"Sau một tháng, tôi không có thu nhập. Đó là lý do tại sao tôi phải nhờ giúp đỡ. Tôi đã phải dựa vào tiền tiết kiệm của mình", ông Dino nói.

Ông Dino vẫn lạc quan và cho biết tình trạng của mình đang cải thiện. "Khi cơn đột quỵ mới ập đến, tôi hầu như không thể cử động hoặc nói rõ ràng. Tuy nhiên, tôi đã nỗ lực hết mình trong quá trình hồi phục, và cuối cùng, tình trạng của tôi đã cải thiện", ông Dino chia sẻ.

Quyết tâm tránh lặp lại sự cố tương tự, ông Dino giờ đây quan tâm hơn đến sức khỏe và cam kết làm theo lời khuyên của bác sĩ. "Tôi sẽ cẩn thận hơn về chế độ ăn uống và tiếp tục dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ", ông Dino cho hay.