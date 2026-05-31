Một cách có thể cứu router Wi-Fi hoạt động chập chờn

Khi gặp sự cố với internet hoặc thiết bị điện tử, việc tắt nguồn khoảng 10 giây rồi bật lại thường là bước đầu tiên mà người dùng thực hiện. Nhưng nếu vấn đề vẫn tiếp diễn, người dùng có thể cần đến phương pháp reset 30-30-30 để đưa router Wi-Fi về cài đặt gốc.

Quy tắc 30-30-30 không còn phổ biến trên các router Wi-Fi ngày nay ẢNH: TP-LINK

Quy trình thực hiện thao tác 30-30-30 như sau: Đầu tiên, người dùng cần nhấn giữ nút reset nhỏ bên trong router Wi-Fi. Nút này thường được thiết kế nhỏ đến mức người dùng không thể nhấn bằng ngón tay, vì vậy hãy sử dụng một chiếc kẹp giấy hoặc cây tăm. Giữ nút này trong 30 giây khi router đang hoạt động. Sau đó, không thả nút, rút dây nguồn và tiếp tục giữ nút thêm 30 giây nữa. Cuối cùng, cắm lại dây nguồn và giữ nút thêm 30 giây nữa. Tổng thời gian thực hiện thao tác này là 90 giây.

Phương pháp 30-30-30 được thiết kế để xóa bỏ mọi cài đặt tùy chỉnh trên router, bao gồm tên và mật khẩu Wi-Fi, quy tắc chuyển tiếp cổng, các mục DNS tùy chỉnh và thông tin đăng nhập quản trị. Sau khi thực hiện, người dùng sẽ cần đăng nhập lại bằng tên tài khoản và mật khẩu mặc định được in trên nhãn dán bên dưới router.

Giải pháp cuối cùng với router Wi-Fi

Mặc dù phương pháp này không còn được khuyến nghị phổ biến hiện nay, nó vẫn được nhiều người dùng biết đến qua các diễn đàn cũ. Đây là phương pháp bắt nguồn từ router Linksys WRT54G, một sản phẩm nổi bật trong những năm 2000, và đã góp phần hình thành cộng đồng firmware tùy chỉnh DD-WRT. Tuy nhiên, với các router hiện đại, việc giữ nút reset trong khoảng 10 giây thường đã đủ để thực hiện thao tác thiết lập lại.

Người dùng cần phân biệt rõ giữa việc "reset" và khởi động lại router Wi-Fi. Khởi động lại router chỉ đơn giản là tắt và bật lại thiết bị, giúp giữ nguyên các cài đặt hiện tại. Đây là bước đầu tiên nên thử khi router hoạt động bất thường. Ngược lại, reset hoàn toàn bằng phương pháp 30-30-30 sẽ xóa toàn bộ cấu hình và đưa thiết bị về trạng thái ban đầu. Đây là biện pháp cuối cùng nên thực hiện khi quên mật khẩu quản trị hoặc nghi ngờ có sự xâm nhập vào mạng.

Tóm lại, trong khi phương pháp reset 30-30-30 có thể hữu ích trong một số trường hợp, người dùng nên cân nhắc kỹ lưỡng trước khi thực hiện vì nó có thể dẫn đến việc mất toàn bộ cài đặt tùy chỉnh trên router Wi-Fi.