Thế giới

Một cảnh sát ở Nhật bị bắt vì lấy cắp tiền của cụ bà

Văn Khoa
01/09/2025 09:39 GMT+7

Cảnh sát tỉnh Hiroshima của Nhật bản đã bắt giữ một cảnh sát 31 tuổi vì nghi ngờ ăn cắp 10.000 yên (gần 18 triệu đồng) tiền mặt của một cụ bà 78 tuổi đến đồn cảnh sát để gia hạn giấy phép lái xe.

Trang tin Japan Today hôm nay 1.9 dẫn thông tin từ Đài TBS cho hay vụ cảnh sát bị bắt xảy ra vào khoảng 9 giờ 55 ngày 23.6 tại một đồn cảnh sát ở thành phố Takehara.

Một cảnh sát ở Nhật bị bắt vì lấy cắp tiền của cụ bà- Ảnh 1.

Cảnh sát ở tỉnh Hiroshima của Nhật Bản

Ảnh:Chụp màn hình Ashi Shimbun

Cảnh sát cho hay Shinya Masumoto, một trung sĩ cảnh sát, bị cáo buộc ăn cắp tiền từ túi xách của cụ bà khi đang kiểm tra mắt cho bà.

Sau khi được kiểm tra mắt, cụ bà nhận ra mình bị mất tiền khi đến nộp lệ phí. Bà đã tham khảo ý kiến cảnh sát ngay tại chỗ, nhưng cho rằng có thể mình đã nhầm lẫn về việc có tiền trong túi và bỏ đi.

Tuy nhiên, một đồng nghiệp của cảnh sát Masumoto đã nghi ngờ và thảo luận vấn đề này với cấp trên của mình vào ngày hôm sau. Sau khi bị thẩm vấn, Masumoto đã thừa nhận cáo buộc, theo cảnh sát.

"Đây là hành vi không thể chấp nhận được đối với một cảnh sát, và chúng tôi xin gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới nạn nhân và người dân trong tỉnh. Chúng tôi sẽ có biện pháp kỷ luật nghiêm khắc đối với viên cảnh sát liên quan dựa trên kết quả điều tra", Chánh thanh tra Keiji Norimune của Sở Cảnh sát tỉnh Hiroshima nhấn mạnh.

Đây là vụ bắt giữ thứ năm đối với cảnh sát hoặc nhân viên cảnh sát thuộc tỉnh Hiroshima từ đầu năm đến nay, theo Japan Today.

Hồi tháng 2, tờ Asahi Shimbun dẫn báo cáo từ Cơ quan Cảnh sát Quốc gia của Nhật Bản cho hay có tổng cộng 239 cảnh sát trên toàn quốc đã bị sa thải, đình chỉ công tác hoặc chịu các hình thức kỷ luật khác vì hành vi sai trái trong năm 2024.

Con số trên giảm 27 cảnh sát so với năm trước và là con số thấp thứ ba kể từ năm 2000, khi việc lưu trữ hồ sơ bắt đầu. Những loại hành vi sai trái phổ biến nhất là quấy rối và lạm dụng tình dục, chiếm 32%, tương đương 78 vụ.

Khám phá thêm chủ đề

cảnh sát bị bắt Nhật Bản Cụ bà
