Một chip, hai màn hình: iPhone Duo phân bổ hiệu năng, pin khác iPhone 18 ra sao?

iPhone Duo phân bổ hiệu năng khác iPhone 18 ra sao?

Cùng chạy chip A20 Pro nhưng iPhone 18 dồn lực cho sức mạnh tối đa (mượt, mát, hơn 3,5 triệu điểm AnTuTu), còn iPhone Duo tiết chế hiệu suất để kiểm soát nhiệt và gánh đa nhiệm mượt mà trên màn hình lớn.

Mẫu iPhone Duo và iPhone 18

iPhone Duo mở rộng không gian hiển thị nhưng có thể tiêu hao pin nhiều hơn

Dùng màn hình kép giúp iPhone Duo linh hoạt nhưng ngốn pin nhanh (từ 44 giờ giảm xuống 24 giờ khi mở cả hai), trong khi iPhone 18 đạt đến 43 giờ nhờ tối ưu đơn màn hình cho trải nghiệm pin ổn định hơn. iPhone Duo linh hoạt nhưng hao pin, còn 18 ổn định hơn.

Nên chọn iPhone Duo hay iPhone 18?

iPhone Duo dành cho người cần đa nhiệm trên màn hình lớn, còn iPhone 18 tối ưu cho nhu cầu giải trí và sử dụng hằng ngày. Tùy vào thói quen có thể lựa chọn thiết bị phù hợp.

Mua iPhone 18 và iPhone Duo chính hãng tại CellphoneS

CellphoneS là địa chỉ mua iPhone 18 và iPhone Duo chính hãng với nhiều ưu đãi: Trong đó, iPhone 18 Pro có giá từ 36,79 triệu, Pro Max từ 39,99 triệu. Khách hàng có thể mua ngay dòng iPhone 18 hoặc chờ iPhone Duo mở bán vào ngày 16.10.