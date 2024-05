Một công an bị thương khi ngăn chặn nhóm người mang hung khí đi chém nhau

Ngày 12.5, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong lúc ngăn chặn hàng chục thanh thiếu niên mang hung khí đi chém nhau, một cán bộ công an đang công tác tại Công an TT.Ba Tơ (H.Ba Tơ, Quảng Ngãi) đã bị thương ở tay. Cán bộ công an này sau đó được đưa vào Trung tâm y tế H.Ba Tơ để điều trị.

Thượng úy Trần Đức Tài đang điều trị tại Trung tâm y tế H.Ba Tơ (Quảng Ngãi) T.S

Trước đó, do mâu thuẫn, hàng chục thanh thiếu niên (đa số là học sinh) ở một số xã, thị trấn trên địa bàn H.Ba Tơ đã mang theo hung khí, chạy 10 xe máy tìm người để chém.

Nhận được tin báo của người dân, thượng úy Trần Đức Tài cùng tổ công tác của Công an TT.Ba Tơ (H.Ba Tơ) khẩn trương đến tổ dân phố Đồng Chùa, TT.Ba Tơ để ngăn chặn, khống chế nhóm thanh thiếu niên trên.

Trong lúc công an giữ người và phương tiện thì nhóm thanh thiếu niên chống trả rồi bỏ chạy, làm thượng úy Tài bị thương. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ trên 10 hung khí độ chế như tuýp sắt, mác dài…

Thượng úy Tài cho biết: "Khi nhận được thông tin của người dân, tôi đã báo cáo ngay cho chỉ huy để xin ý kiến và kịp thời có mặt ở hiện trường để ngăn chặn, không để nhóm thanh thiếu niên kia gây ra hậu quả cho xã hội".

Nhóm thanh thiếu niên và hung khí T.S

Công an TT.Ba Tơ đã khẩn trương điều tra, truy xét nhóm người liên quan. Khi lực lượng công an làm việc, thì nhiều phụ huynh mới biết con mình vi phạm pháp luật, tàng trữ, sử dụng hung khí để chém nhau.

Vụ việc đang được Công an TT.Ba Tơ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.