Một công việc đang 'khát' nhân lực trên thế giới

Kỹ sư AI là nghề mới ảnh: reuters

CBS News hôm 16.4 dẫn báo cáo gần đây của LinkedIn cho thấy công việc đạt tăng trưởng nhanh nhất trong giới lao động trẻ trên nền tảng này chính là "kỹ sư AI".

Đây là kết quả rút ra từ cuộc phân tích hàng triệu hồ sơ người dùng trên LinkedIn, vốn là nền tảng mạng xã hội của Microsoft tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm, nhằm xác định số lượng lao động mới được tuyển dụng trong 3 năm qua và những vị trí họ đảm nhiệm.

Ông Kory Kantenga, Trưởng bộ phận kinh tế khu vực châu Mỹ của LinkedIn, khẳng định "các doanh nghiệp đang 'khát' nhân lực AI".

Từ năm 2023 đến năm 2025, LinkedIn ghi nhận thêm 639.000 bài đăng tuyển dụng liên quan đến AI tại Mỹ, trong đó có 75.000 vị trí kỹ sư AI.

Kỹ sư AI là gì?

Theo LinkedIn, "kỹ sư AI" là nghề nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong số các lao động trẻ hiện nay và năm 2026 chứng kiến lần thứ hai liên tiếp "kỹ sư AI" lên ngôi.

Phạm vi công việc khá rộng, nhưng chủ yếu xoay quanh việc xây dựng và vận hành các sản phẩm AI, bao gồm tác nhân AI và mô hình ngôn ngữ lớn, cũng như tích hợp những sản phẩm này vào quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Kantenga giải thích công việc chính của kỹ sư AI là xây dựng các mô hình có khả năng đưa ra quyết định, hoặc một số suy luận, hoặc nhận diện một vài hình mẫu, và kế đến chúng cần có năng lực đánh giá và liên tục cải thiện những mô hình này.

Ngành công nghệ là lĩnh vực tuyển dụng nhiều kỹ sư AI nhất, kế tiếp là dịch vụ tài chính. Kết quả tìm kiếm trên LinkedIn đối với nghề kỹ sư AI mới ra trường còn cho thấy nhu cầu từ các nhà thầu quốc phòng, trường đại học và công ty tư vấn.