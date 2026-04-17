Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới Kinh tế thế giới

Một công việc đang 'khát' nhân lực trên thế giới

Thụy Miên
Thụy Miên
17/04/2026 09:26 GMT+7

Trong bối cảnh sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI) làm dấy lên lo ngại về việc công nghệ có thể thay thế con người, AI đồng thời cũng mở ra những con đường nghề nghiệp mới, theo LinkedIn.

Kỹ sư AI là nghề mới

ảnh: reuters

CBS News hôm 16.4 dẫn báo cáo gần đây của LinkedIn cho thấy công việc đạt tăng trưởng nhanh nhất trong giới lao động trẻ trên nền tảng này chính là "kỹ sư AI".

Đây là kết quả rút ra từ cuộc phân tích hàng triệu hồ sơ người dùng trên LinkedIn, vốn là nền tảng mạng xã hội của Microsoft tập trung vào lĩnh vực kinh doanh và việc làm, nhằm xác định số lượng lao động mới được tuyển dụng trong 3 năm qua và những vị trí họ đảm nhiệm.

Ông Kory Kantenga, Trưởng bộ phận kinh tế khu vực châu Mỹ của LinkedIn, khẳng định "các doanh nghiệp đang 'khát' nhân lực AI".

Từ năm 2023 đến năm 2025, LinkedIn ghi nhận thêm 639.000 bài đăng tuyển dụng liên quan đến AI tại Mỹ, trong đó có 75.000 vị trí kỹ sư AI.

Kỹ sư AI là gì?

Theo LinkedIn, "kỹ sư AI" là nghề nghiệp tăng trưởng nhanh nhất trong số các lao động trẻ hiện nay và năm 2026 chứng kiến lần thứ hai liên tiếp "kỹ sư AI" lên ngôi.

Phạm vi công việc khá rộng, nhưng chủ yếu xoay quanh việc xây dựng và vận hành các sản phẩm AI, bao gồm tác nhân AI và mô hình ngôn ngữ lớn, cũng như tích hợp những sản phẩm này vào quy trình hoạt động của doanh nghiệp.

Ông Kantenga giải thích công việc chính của kỹ sư AI là xây dựng các mô hình có khả năng đưa ra quyết định, hoặc một số suy luận, hoặc nhận diện một vài hình mẫu, và kế đến chúng cần có năng lực đánh giá và liên tục cải thiện những mô hình này.

Ngành công nghệ là lĩnh vực tuyển dụng nhiều kỹ sư AI nhất, kế tiếp là dịch vụ tài chính. Kết quả tìm kiếm trên LinkedIn đối với nghề kỹ sư AI mới ra trường còn cho thấy nhu cầu từ các nhà thầu quốc phòng, trường đại học và công ty tư vấn.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận