Một cụ ông bị chết cháy khi đốt lửa dọn vườn

Sáng 18.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Tình, Chủ tịch UBND xã Đức Đồng (H.Đức Thọ, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã này vừa xảy ra sự việc cụ ông 74 tuổi bị chết cháy khi đốt lửa dọn vườn đồi để trồng cây.

Người dân sau khi khống chế được đám cháy, phát hiện ông Q. bị chết cháy trong vườn đồi TÂN KỲ

Theo ông Tình, trước đó, khoảng 17 giờ ngày 17.8, ông N.N.Q (74 tuổi, ngụ tại thôn Đồng Tâm, xã Đức Đồng) ra phát dọn cây tạp trong vườn đồi của gia đình và châm lửa đốt để chuẩn bị đất trồng cây.

Khi thấy ngọn lửa bùng phát dữ dội, nguy cơ cháy lan vào khu rừng sản xuất của người dân ở gần đó nên ông Q. báo cho chính quyền địa phương đến hỗ trợ dập lửa.

Trong lúc chờ người đến dập lửa, ông Q. một mình lên vườn đồi để ngăn đám cháy lây lan, không may bị ngã xuống hố sâu. Do bị thương và tuổi cao sức yếu, ông Q. không thể tự mình thoát được ra ngoài. Ngọn lửa sau đó bao trùm vị trí ông Q. khiến nạn nhân bị chết cháy.

Sau khi chính quyền xã Đức Đồng và người dân đến hỗ trợ và khống chế được đám cháy trong vườn đồi thì phát hiện thi thể ông Q.

"Bước đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân khiến ông Q. chết cháy là do không may bị té ngã trong vườn đồi đang bốc cháy. Thi thể nạn nhân sau đó được bàn giao cho gia đình tổ chức lo hậu sự", ông Tình thông tin.