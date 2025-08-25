Một cuộc thi chính luận rất thành công

Chiều 25.8, T.Ư Đoàn đã tổ chức họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên. Chủ trì cuộc họp có ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng biên tập Tạp chí cộng sản, Chủ tịch Hội đồng vòng chung khảo; TS Bùi Trường Giang, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng lý luận T.Ư; chị Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư.

Chị Nguyễn Phạm Duy Trang phát biểu tại cuộc họp ẢNH: CHÂU LINH

Sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ

Báo cáo về kết quả cuộc thi, anh Nguyễn Thái An, Phó trưởng ban Công tác Đoàn, cho biết Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên lần thứ nhất năm 2025 đã được triển khai sâu rộng, thu hút 199.022 bài dự thi, vượt 20,5% chỉ tiêu đề ra.

Các tác phẩm dự thi đa dạng ở ba loại hình: bài viết báo, tạp chí, video, phát thanh, truyền hình và sản phẩm đồ họa. Qua chấm sơ khảo cấp T.Ư, có 193 tác phẩm đạt từ 86 điểm trở lên, cùng với 19 sản phẩm đồ họa, tổng cộng 212 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo.

Anh Nguyễn Thái An báo cáo kết quả cuộc thi ẢNH: CHÂU LINH

Vòng chung khảo được tổ chức qua ba phiên làm việc, áp dụng hệ thống chấm trực tuyến bảo mật cao. Nhiều tác phẩm xuất sắc được ghi nhận như Chủ động phòng ngừa nguy cơ thao túng tư tưởng từ trí tuệ nhân tạo, Đường tôi đi mang màu cờ Tổ quốc và Dẹp bỏ tư tưởng 'tỉnh anh, tỉnh tôi'…

Anh An khẳng định, cuộc thi đã khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong việc giáo dục lý tưởng, bản lĩnh chính trị cho đoàn viên, thanh niên, đồng thời tạo môi trường sáng tạo, nâng cao khả năng phản bác các quan điểm sai trái, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh mới.

Phát biểu tại phiên họp, ông Hoàng Trung Dũng đã gửi lời chúc mừng đến sự thành công của cuộc thi và bày tỏ sự vui mừng khi một cuộc thi mang tính chính luận sâu sắc lại thu hút được sự tham gia tích cực của đông đảo đoàn viên, thanh niên với số lượng bài dự thi rất lớn và có chất lượng cao, cho thấy sự quan tâm sâu sắc của thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Ông Hoàng Trung Dũng chủ trì và phát biểu tại cuộc họp ẢNH: CHÂU LINH

Lan tỏa giá trị giải thưởng

Tại cuộc họp các thành viên hội đồng đã cho ý kiến về kết quả chấm và công tác tổ chức và cho rằng cuộc thi rất thành công. Đặc biệt nhiều đại biểu đề xuất cần mở động cơ cấu giải thưởng để đảm bảo tính lan tỏa và tạo động lực cho các bạn trẻ tham gia vào công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Kết luận buổi họp, ông Hoàng Trung Dũng khẳng định sự thành công vượt mong đợi của cuộc thi. Có kết quả này là một minh chứng cho vai trò chỉ đạo hiệu quả của Đoàn Thanh niên. Ông Dũng cũng đánh giá cao công tác tổ chức khi cho rằng cách thức chấm giải được thực hiện "khá bài bản, khoa học".

Ông Dũng khẳng định là cuộc thi lần đầu được tổ chức nhưng rất thành công, khi có những đơn vị thu hút gần 50% đoàn viên thanh niên tham gia, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ và sự hưởng ứng nhiệt tình của thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham gia cuộc họp Hội đồng chung khảo Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh niên ẢNH: CHÂU LINH

Đặc biệt, ông Dũng đánh giá: "Phần lớn các cái bài thi đã tiếp cận những vấn đề thời sự, những chủ trương mới của T.Ư với cách thức thể hiện mới. Mặc dù là chính luận nhưng không nặng nề và cũng không quá giáo điều và cũng không quá hàn lâm". Hội đồng đã quyết định mở rộng cơ cấu giải thưởng, tăng các giải B, C và giải khuyến khích.

Ông Dũng đề nghị cần lan tỏa giá trị của cuộc thi và nhấn mạnh rằng nhiệm vụ không dừng lại ở việc chấm giải, mà phải đưa các tác phẩm xuất sắc đến với đông đảo công chúng. Ông đề nghị các cơ quan báo chí, đồng thời cam kết Tạp chí Cộng sản sẽ đi đầu, trong việc đăng tải những bài viết chất lượng.

Tại hội nghị, chị Nguyễn Phạm Duy Trang đã thay mặt Ban Bí thư T.Ư Đoàn và ban tổ chức trân trọng cảm ơn và tiếp thu những ý kiến sâu sắc và tâm huyết của các thành viên hội đồng.

Chị Trang nhấn mạnh, thành công của cuộc thi và sự quan tâm của các cấp lãnh đạo là nguồn động viên to lớn, giúp thế hệ trẻ hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.