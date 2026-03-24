Một đại học trả lương giáo sư, phó giáo sư lên tới 120 triệu đồng/tháng

Giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong giờ làm việc B.H

Chiều 24.3, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố chính sách toàn diện nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo có học hàm, học vị cao gồm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) và tiến sĩ (TS). Mức hỗ trợ được công bố lần này lên đến 500 triệu đồng/người.

Theo đó, các nhà giáo, học giả có học hàm, học vị cao (GS, PGS, TS) ứng tuyển và trở thành giảng viên, viên chức UEH sẽ nhận được mức hỗ trợ cao. Cụ thể là 500 triệu đồng/người với GS, 300 triệu đồng/người với PGS và 150 triệu đồng/người với TS. Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo thời gian công tác còn lại trước tuổi nghỉ hưu, phần chênh lệch giữa chính sách thu hút mới và cũ, nhân sự cơ hữu và hợp đồng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng thu hút nhân tài cho các cơ sở địa phương tại Phân hiệu Vĩnh Long và Phân hiệu Nha Trang với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn, có điều chỉnh theo một số trường hợp cụ thể.

Bên cạnh thu hút nhân lực mới, UEH triển khai chính sách khuyến khích đối với viên chức, người lao động hiện hữu. Theo đó, trường đưa ra mức thưởng 150 triệu đồng/người khi được bổ nhiệm GS, 100 triệu đồng/người đối với PGS và 50 triệu đồng/người đối với người đạt trình độ TS.

Không chỉ chính sách hỗ trợ một lần, ĐH Kinh tế TP.HCM triển khai chính sách giữ chân nhà giáo có học hàm thông qua việc gia tăng thu nhập hàng tháng. Cụ thể, cộng thêm 20 triệu đồng/tháng đối với GS, PGS cơ hữu và 10 triệu đồng/tháng đối với GS, PGS ký hợp đồng đồng cơ hữu.

Với chính sách này, mức lương cố định hàng tháng mà các GS, PGS tại ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ hoạt động giảng dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học khác cùng thu nhập bổ sung nhân dịp tết.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TP.HCM, cho hay: "Gắn với Nghị quyết số 71-NQ/TW về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Đề án Nâng tầm chất lượng đội ngũ UEH - Top 250 Asia, giai đoạn 2025 - 2030, chính sách lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của UEH trong việc đầu tư cho con người - tài sản trí tuệ cốt lõi quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu, là cơ sở gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cấp vị thế quốc tế của nhà trường".