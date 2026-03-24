Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Một đại học trả lương giáo sư, phó giáo sư lên tới 120 triệu đồng/tháng

Hà Ánh
Hà Ánh
24/03/2026 17:52 GMT+7

Mức lương cố định hàng tháng mà các giáo sư, phó giáo sư tại ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ hoạt động giảng dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học khác cùng thu nhập bổ sung nhân dịp tết.

ĐH Kinh tế TP.HCM trả lương giáo sư, phó giáo sư lên tới 120 triệu đồng/tháng - Ảnh 1.

Giảng viên ĐH Kinh tế TP.HCM trong giờ làm việc

B.H

Chiều 24.3, ĐH Kinh tế TP.HCM (UEH) công bố chính sách toàn diện nhằm thu hút và giữ chân đội ngũ nhà giáo có học hàm, học vị cao gồm giáo sư (GS), phó giáo sư (PGS) và tiến sĩ (TS). Mức hỗ trợ được công bố lần này lên đến 500 triệu đồng/người.

Theo đó, các nhà giáo, học giả có học hàm, học vị cao (GS, PGS, TS) ứng tuyển và trở thành giảng viên, viên chức UEH sẽ nhận được mức hỗ trợ cao. Cụ thể là 500 triệu đồng/người với GS, 300 triệu đồng/người với PGS và 150 triệu đồng/người với TS. Mức hỗ trợ được điều chỉnh theo thời gian công tác còn lại trước tuổi nghỉ hưu, phần chênh lệch giữa chính sách thu hút mới và cũ, nhân sự cơ hữu và hợp đồng.

Đặc biệt, nhà trường chú trọng thu hút nhân tài cho các cơ sở địa phương tại Phân hiệu Vĩnh Long và Phân hiệu Nha Trang với mức hỗ trợ bằng hoặc cao hơn, có điều chỉnh theo một số trường hợp cụ thể.

Bên cạnh thu hút nhân lực mới, UEH triển khai chính sách khuyến khích đối với viên chức, người lao động hiện hữu. Theo đó, trường đưa ra mức thưởng 150 triệu đồng/người khi được bổ nhiệm GS, 100 triệu đồng/người đối với PGS và 50 triệu đồng/người đối với người đạt trình độ TS.

Không chỉ chính sách hỗ trợ một lần, ĐH Kinh tế TP.HCM triển khai chính sách giữ chân nhà giáo có học hàm thông qua việc gia tăng thu nhập hàng tháng. Cụ thể, cộng thêm 20 triệu đồng/tháng đối với GS, PGS cơ hữu và 10 triệu đồng/tháng đối với GS, PGS ký hợp đồng đồng cơ hữu.

Với chính sách này, mức lương cố định hàng tháng mà các GS, PGS tại ĐH Kinh tế TP.HCM nhận được dao động từ 52-120 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm thu nhập từ hoạt động giảng dạy vượt định mức, hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học khác cùng thu nhập bổ sung nhân dịp tết.

PGS-TS Bùi Quang Hùng, Phó giám đốc phụ trách ĐH Kinh tế TP.HCM, cho hay: "Gắn với Nghị quyết số 71-NQ/TW về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Đề án Nâng tầm chất lượng đội ngũ UEH - Top 250 Asia, giai đoạn 2025 - 2030, chính sách lần này thể hiện cam kết mạnh mẽ của UEH trong việc đầu tư cho con người - tài sản trí tuệ cốt lõi quyết định uy tín đào tạo, nghiên cứu, là cơ sở gia tăng năng lực cạnh tranh và nâng cấp vị thế quốc tế của nhà trường".

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận