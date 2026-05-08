Một ĐH Việt Nam vào top 20 trường đổi mới sáng tạo toàn cầu

08/05/2026 19:09 GMT+7

ĐH Trà Vinh xếp hạng 17 trong top 500 trường ĐH mới sáng tạo toàn cầu và là ĐH duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20 thế giới.

Ngày 8.5, tin từ ĐH Trà Vinh cho biết, trường tiếp tục ghi dấu ấn trên bản đồ giáo dục toàn cầu khi liên tiếp thăng hạng mạnh trong top 100 đại học có ảnh hưởng tích cực đến xã hội (WURI Ranking 2026).

ĐH Trà Vinh lọt top 20 trường ĐH đổi mới sáng tạo toàn cầu

Theo đó, liên minh các trường ĐH thế giới vừa công bố xếp hạng các trường ĐH có tầm ảnh hưởng thật sự - World Universities with Real Impact (WURI). ĐH Trà Vinh tiếp tục thăng hạng trong năm 2026, xếp hạng 17 trong top 100 WURI Ranking 2026 trường có ảnh hưởng và đóng góp tích cực cho xã hội.

Đây là năm thứ 7 liên tiếp ĐH Trà Vinh thăng hạng trong bảng xếp hạng WURI, tăng 12 bậc so với năm 2025.

Theo bảng xếp hạng WURI 2026 (World University Rankings for Innovation) do Liên minh các trường ĐH thế giới công bố, ĐH Trà Vinh (TVU) xếp hạng 17 trong top 500 trường ĐH đổi mới sáng tạo toàn cầu và là ĐH duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20 thế giới.

ĐH Trà Vinh là ĐH duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 20 thế giới

TVU đồng thời được ghi nhận trong top 100 của 24 hạng mục đánh giá, khẳng định năng lực đổi mới toàn diện trên nhiều lĩnh vực từ nghiên cứu, giảng dạy đến quản trị và tác động, ảnh hưởng xã hội.

TVU có 3 hạng mục thành phần đạt top 20 thế giới: nghiên cứu liên ngành, hội tụ - tích hợp (C2); Chuyển đổi giảng dạy - học tập dựa trên AI (C4) và hỗ trợ - gắn kết sinh viên (A1). Ngoài ra, TVU còn nằm trong top 30 thế giới ở nhiều hạng mục quan trọng. 

ĐH Trà Vinh đạt thành quả trên nhờ vào chiến lược quản trị đại học và phát triển bền vững, lấy đổi mới sáng tạo làm trọng tâm - ứng dụng AI vào giảng dạy, thúc đẩy nghiên cứu gắn với thực tiễn vùng ĐBSCL và không ngừng nâng cao trải nghiệm học tập cho sinh viên.

WURI Ranking (World's Universities with Real Impact) là bảng xếp hạng quốc tế uy tín, đánh giá các trường ĐH trên thế giới dựa trên tầm ảnh hưởng, sự sáng tạo và đóng góp xã hội. Trong năm 2026, WURI đã cập nhật khung đánh giá thành ba trục chính: For Whom to Innovate (đổi mới cho ai), How to Innovate (đổi mới như thế nào), và What to Innovate (đổi mới cái gì) với 24 hạng mục được mở rộng.

