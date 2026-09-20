Một địa điểm cắt tóc, làm nail, gội đầu dưỡng sinh... miễn phí ở TP.HCM

Vừa bước vào khu thực hành ngành chăm sóc sắc đẹp của Trường trung cấp nghề Nhân Đạo, 106 đường số 2, Cư xá Đô Thành, P.Bàn Cờ (TP.HCM), người ta dễ bắt gặp cảnh người nằm gội đầu, người ngồi làm tóc, chăm sóc da, massage mặt…

Các học viên trực tiếp thực hiện từng thao tác, còn giáo viên đứng gần quan sát, hướng dẫn và chỉnh sửa khi cần. Không khí nhộn nhịp khiến nơi đây trông chẳng khác một tiệm làm đẹp đang đông khách.

Một địa điểm cắt tóc, làm nail, gội đầu dưỡng sinh... được người dân tìm tới ở TP.HCM ẢNH: AN VY

Điều đặc biệt, những người ngồi trên ghế không phải mô hình thực hành mà là khách thật. Người dân có thể đăng ký làm mẫu để học viên thực hành các kỹ năng đang được học. Đổi lại, họ được trải nghiệm nhiều dịch vụ mà không phải trả phí dịch vụ.

Học cách làm nghề từ khách thật

Võ Mỹ Như Thảo (18 tuổi), ngụ đường Cách Mạng Tháng 8, P.Bàn Cờ (TP.HCM) cho biết cô mới học gần 2 tháng nhưng đã thường xuyên được thực hành trên khách.

"Có ngày mình làm cho 4 - 5 khách, có lúc còn nhiều hơn. Khách thường yêu cầu uốn tóc, hấp dầu, gội đầu…", Thảo kể.

Theo nữ học viên, điều mà cô nhận được sau mỗi lượt khách không chỉ là thêm một lần luyện kỹ thuật. Khi làm trên người thật, mỗi khách có một yêu cầu, sở thích và cách phản hồi khác nhau, buộc học viên phải học cách trao đổi trước khi thực hiện.

"Nhờ đó, mình học thêm được kỹ năng giao tiếp với mọi người, kỹ năng làm việc và hỗ trợ nhau trong lúc thực hành", Thảo nói.

Không chỉ học nghề, học viên còn học được kỹ năng giao tiếp, tương tác với khách… ẢNH: AN VY

Nguyễn Kim Ngân (18 tuổi), ngụ đường Đoàn Văn Bơ, P.Xóm Chiếu (TP.HCM), cho biết cô học ở đây khoảng một tháng. Hiện tại, cô đã bắt đầu làm quen với các kỹ thuật uốn, duỗi tóc và rất thích thú khi được thực hành với khách thật.

"Khi chưa có khách phù hợp với nội dung đang học, tụi mình còn thực hành gội đầu, massage mặt, cổ, vai gáy cho nhau để luyện thao tác. Vừa học, vừa thực hành, ai cũng rất vui", Ngân chia sẻ.

Trong khi đó, Nguyễn Bích Ngọc (21 tuổi), ngụ đường Đào Sư Tích, xã Nhà Bè (TP.HCM), cho biết cô thích nhất phần gội đầu dưỡng sinh. Với Ngọc, việc được thực hành trên khách thật giúp buổi học sinh động hơn, bởi ngoài kỹ thuật, học viên còn phải biết lắng nghe nhu cầu, trò chuyện và tạo cảm giác thoải mái cho khách.

Chị Huỳnh Ngọc (35 tuổi), ngụ đường Sư Vạn Hạnh, P.Hòa Hưng (TP.HCM), cho biết các học viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo, thao tác cẩn thận và luôn có giáo viên đứng gần hỗ trợ.

Chị Ngọc kể không chỉ khách quanh khu vực, một số người từ Bình Dương, Thủ Đức (cũ) cũng tìm đến trường để làm mẫu. Ở đây, người gội đầu dưỡng sinh, người làm tóc, chăm sóc da, làm nail,... tạo cho khu thực hành không khí khá nhộn nhịp.

Vì sao phải học trên khách thật?

Cô Đặng Thị Tuyết Mai, Trưởng khoa Nghiệp vụ - Chăm sóc sắc đẹp, Trường trung cấp nghề Nhân Đạo, cho biết việc mời người dân làm mẫu cho học viên thực hành đã được nhà trường duy trì trong nhiều năm.

Theo cô Mai, nếu người học chỉ luyện trên đầu ma nơ canh, tay giả hoặc mô hình thì khó gặp được sự đa dạng như khi làm trực tiếp trên khách.

"Từ kinh nghiệm học nghề trước đây, tôi nhận ra muốn tay nghề tốt thì phải được làm thật nhiều", cô Mai chia sẻ.

Cô Mai chia sẻ người tóc dài sẽ khác tóc ngắn, tóc khỏe khác tóc từng qua hóa chất, chưa kể nhu cầu của mỗi khách cũng không giống nhau. Chính những khác biệt ấy giúp học viên phải linh hoạt thay vì chỉ lặp lại một thao tác quen thuộc.

Cô Mai cho biết trong các buổi thực hành, giáo viên luôn có mặt để kèm cặp, hướng dẫn và điều chỉnh khi học viên thực hiện chưa đúng. Vì thế, việc đưa khách thật vào lớp học không đồng nghĩa để học viên tự làm hoàn toàn mà vẫn nằm trong quá trình đào tạo và giám sát.

Làm mẫu cũng có thể là một lần "xem thử" nghề

Theo cô Mai, các nội dung thực hành khá đa dạng, từ cắt tóc nam, nữ, gội đầu, làm nail đến chăm sóc da, nối mi, trang điểm. Những dịch vụ được bố trí trong chương trình thực hành không thu phí dịch vụ đối với người làm mẫu.

Riêng các kỹ thuật cần sử dụng hóa chất như uốn, nhuộm, khách có thể tự mang sản phẩm hoặc nhờ học viên mua hộ. Người tham gia gội đầu cũng được lưu ý mang theo khăn cá nhân do khu thực hành không có điều kiện giặt, phơi khăn cho số lượng lớn người sử dụng.

Khu vực chăm sóc da không khác gì spa thứ thiệt ẢNH: AN VY

Cô Mai thông tin việc tiếp nhận người làm mẫu phụ thuộc vào lịch học, nội dung thực hành và khả năng bố trí của nhà trường. Ngoài nhu cầu trải nghiệm dịch vụ, việc đăng ký làm mẫu cũng có thể giúp những người đang cân nhắc học thêm nghề quan sát trực tiếp cách một buổi thực hành diễn ra.

Ngoài những buổi thực hành tại trường, cô Mai cho biết giáo viên và học viên còn tham gia các đợt cắt tóc miễn phí tại mái ấm, cơ sở nuôi trẻ mồ côi, bệnh viện, nhà thờ, các phường và trung tâm an sinh xã hội. Mỗi lần được làm trên một khách thật, theo cô, cũng là thêm một lần học viên luyện sự cẩn thận, kỹ năng giao tiếp và trách nhiệm với công việc trước khi bước vào nghề.