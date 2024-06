Một điểm đến ở Việt Nam vào danh sách những nơi bỏ hoang nhưng đẹp kỳ lạ

Không gian bị bỏ hoang trên thế giới có sức hút mạnh mẽ đối với du khách ưa thích khám phá. Những địa điểm này đặc biệt hấp dẫn về mặt thị giác nhưng chúng cũng đóng vai trò là lời nhắc nhở quan trọng về lịch sử. Dưới đây là 10 địa điểm bị bỏ hoang được cho là đẹp nhất trên thế giới, trong đó có một điểm đến ở Việt Nam.

Tháp chuông Lago di Resia (hồ Reschen), Nam Tyrol, Ý

Ngập một nửa trong nước, tháp chuông là dấu hiệu của thung lũng từng tồn tại dân cư trước khi một con đập lớn được tạo ra để làm công trình thủy điện địa phương. Hàng trăm ngôi nhà và trang trại biến mất, cùng với phần lớn Nhà thờ Thánh Catherine. Tuy nhiên, tháp chuông từ thế kỷ 14 được giữ lại vì lịch sử lâu đời của nó.

Marco Taliani de Marchio

Craco, Matera, Ý

Nằm trên đỉnh đồi dốc ở miền nam nước Ý vào thế kỷ thứ 8, ngôi làng thời Trung cổ Craco đã trở thành nạn nhân của nhiều thảm họa, bao gồm động đất, lở đất và bệnh dịch tàn khốc. Năm 1991, một trận lở đất đã buộc tất cả cư dân còn lại của Craco phải sơ tán, khiến nơi này rơi vào tình trạng hoang tàn, không có người ở nhưng du khách có thể tới thăm.

Shutterstock

Mỏ muối Salina Turda, Turda, Romania

Mỏ khổng lồ này có từ thời Trung cổ, nằm ở Transylvania, không gian ngầm rỗng là nơi sản xuất muối ăn trong hàng trăm năm cho đến đầu thế kỷ 20. Kể từ năm 1932, khu mỏ đã được sử dụng cho nhiều mục đích, bao gồm làm nhà kho bảo quản pho mát và hầm tránh bom trong Thế chiến thứ hai. Vào năm 1992, Salina Turda lại được tái sử dụng - lần này vừa là bảo tàng khai thác muối vừa là công viên giải trí dưới lòng đất.

Shutterstock

Pháo đài biển Maunsell ở Anh

"Những kẻ xâm lược ngoài hành tinh" ở giữa cửa sông Thames này là pháo đài biển Maunsell, một phần của mạng lưới phòng thủ gồm các tháp phòng không được xây dựng để bảo vệ nước Anh trong Thế chiến thứ hai. Mỗi pháo đài bao gồm 7 nhà sàn tập trung vào một tháp chỉ huy chính. Tất cả đều đã ngừng hoạt động vào những năm 60 và hiện chỉ còn lại hai cụm pháo đài - Redsands và Shivering Sands - còn tồn tại.

Heritage Daily

Kolmanskop, sa mạc Namib, Namibia

Nằm trong sa mạc Namib cằn cỗi, Kolmanskop được xây dựng như một khu định cư khai thác kim cương của Đức vào đầu những năm 1900. Tuy nhiên, sau Thế chiến thứ nhất, mỏ kim cương giàu có một thời của khu vực bắt đầu cạn kiệt và các hoạt động cuối cùng cũng phải dừng lại. Vào cuối những năm 1950, thực dân Đức đã hoàn toàn bỏ hoang thị trấn, khiến những ngôi nhà bị bãi cát phía nam Namibia nuốt chửng.

Kanuman

Nhà thờ Giám lý Thành phố, Gary, Indiana

Được xây dựng lần đầu tiên vào năm 1926 bằng tiền quyên góp của Tập đoàn Thép Mỹ, nhà thờ ở Indiana này là công trình kiến trúc Gothic 9 tầng với những cột đá cao chót vót và cửa sổ kính màu. Trong thời kỳ hoàng kim, Nhà thờ Giám lý Thành phố đã phục vụ gần 2.000 người, nhưng khi ngành công nghiệp thép của bang suy thoái và dân số của Gary giảm dần, giáo đoàn đã đóng cửa vào năm 1975.

Boyd Hendrikse

Ga tàu điện ngầm Tòa thị chính, New York

Ga tàu điện ngầm đầu tiên của New York - bên dưới Tòa thị chính vào năm 1904 - được trang trí trần nhà hình vòm, gạch lát cầu kỳ và đèn chùm trang nhã. Sân ga hoành tráng phục vụ hành khách cho đến năm 1945 nhưng đã bị đóng cửa sau khi phần lớn người dân New York cuối cùng chọn sử dụng các ga đường sắt gần đó với các tuyến đường cao tốc hiệu quả hơn.

Felix Lipov

Nghĩa địa xe lửa, Uyuni, Bolivia

Nằm ở vùng đồng bằng Andean phía tây nam Bolivia, Uyuni nổi tiếng vì nằm gần cánh đồng muối lớn nhất thế giới Salar de Uyuni. Nhưng khu vực này cũng là nơi có một điểm thu hút độc đáo khác: "nghĩa địa xe lửa" nằm rải rác với những đầu máy bị bỏ hoang có niên đại từ thế kỷ 19 với hơn 100 toa tàu bị rỉ sét.

TurneroundDesigns

Xác tàu SS Ayrfield, Sydney, Úc

Trong thế kỷ 20, vịnh Homebush của Sydney đóng vai trò là cảng công nghiệp và có rất nhiều tàu vận chuyển than và dầu. Nhưng khi hoạt động công nghiệp của khu vực suy giảm vào cuối thế kỷ này, vịnh đã trở thành bến của những con tàu ngừng hoạt động. Trong ảnh là xác tàu SS Ayrfield đóng vào năm 1911 chuyên chở hàng hóa cho quân đội Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương trong Thế chiến thứ hai.

Duncan Struthers

Đảo Hashima, Nagasaki, Nhật Bản

Còn được gọi là Gunkanjima (có nghĩa là Đảo Chiến hạm, vì giống với tàu chiến Nhật Bản) ở tỉnh Nagasaki của Nhật Bản từng là nơi đông dân cư để khai thác than dưới biển. Đảo Hashima hoạt động như một cơ sở khai thác than sinh lợi từ năm 1887 cho đến năm 1974 khi nguồn than cạn kiệt, sau đó dân số Hashima nhanh chóng rời đảo. "Hòn đảo ma" bê tông đã được công nhận là Di sản Thế giới của UNESCO vào năm 2015.

Shutterstock

Công viên nước hồ Thủy Tiên, Huế, Việt Nam

Nhà hát vòng tròn vô hồn. Những đường trượt nước bị bỏ quên từ lâu. Con rồng ba tầng nhuốm màu thời gian. Có rất nhiều điều thú vị tại công viên nước và trung tâm sinh vật biển bị bỏ hoang hồ Thủy Tiên ở Huế. Công viên mở cửa rầm rộ từ năm 2004 nhưng đã đóng cửa trong vòng vài năm do khó khăn tài chính.

Bùi Văn Hải

Con rồng chính là điểm nhấn của công viên, nơi những bức ảnh ma mị nổi tiếng trên mạng và thu hút đông đúc du khách quốc tế. Chính quyền địa phương từng có kế hoạch phá bỏ con rồng và cải tạo công viên nhưng gần đây đã hoãn, giữ lại cảnh quan để du khách tự do đến chiêm ngưỡng.