Một doanh nghiệp kinh doanh đa cấp bị phạt 455 triệu đồng

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công thương) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Seacret (trụ sở chính tại SH05, Khu đô thị căn hộ cao cấp dự án One Verandah, số 2 đường Bát Nàn, phường Cát Lái, TP.HCM) với số tiền 455 triệu đồng vì nhiều hành vi vi phạm.

Seacret vừa ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam các sản phẩm của New Image (xuất xứ New Zealand) ẢNH: SEACRET

Theo đó, qua công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về kinh doanh theo phương thức đa cấp, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia đã xác định doanh nghiệp này không thực hiện thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật; không cập nhật thường xuyên trang thông tin điện tử bằng tiếng Việt để cung cấp thông tin về doanh nghiệp và hoạt động bán hàng đa cấp của doanh nghiệp theo quy định.

Ngoài ra, Công ty Seacret còn tổ chức hoạt động bán hàng đa cấp tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khi chưa có xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bằng văn bản của Sở Công thương tỉnh, thành đó. Doanh nghiệp này cũng không thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký, không thực hiện thông báo tới Bộ Công thương khi có thay đổi trong danh sách đào tạo viên, thực hiện không đúng nghĩa vụ báo cáo trong hoạt động bán hàng đa cấp theo quy định của pháp luật.

Seacret là thương hiệu chăm sóc da danh tiếng đến từ Mỹ với các dòng sản phẩm ứng dụng khoáng chất từ biển Chết. Kể từ khi chính thức ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, Seacret Việt Nam nhanh chóng khẳng định vị thế trong phân khúc cao cấp. Theo danh mục hàng hóa được công bố, đa số chủng loại mỹ phẩm do Seacret phân phối có nguồn gốc từ Israel với mức giá cao nhất gần 5 triệu đồng/sản phẩm.

Vào tháng 5 vừa qua, Seacret đã ký kết hợp tác trở thành nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam các sản phẩm của New Image (xuất xứ New Zealand). Các loại thực phẩm chức năng này cũng đã được cập nhật vào danh mục hàng hóa công bố với giá bán được niêm yết công khai.