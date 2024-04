Một doanh nghiệp xăng dầu bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan

Trụ sở của doanh nghiệp này đặt tại Q.Tân Phú, TP.HCM. Theo Chi cục Hải quan quản lý hàng đầu tư, quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan được cơ quan hải quan thực hiện theo đề nghị của Cục Thuế TP.HCM tại Công văn 3084 ngày 28.3.2024.

Lý do cưỡng chế do Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt nợ thuế quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp. Số tiền nợ thuế quá hạn của doanh nghiệp là trên 220,696 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực 1 năm, kể từ ngày 3.4.2024.

Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt được thành lập từ tháng 10.2007. Người đại diện theo pháp luật kiêm giám đốc của doanh nghiệp là ông Trần Trác Việt Đức.

Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh ở lĩnh vực xây dựng cầu đường, công trình dân dụng và kinh doanh bất động sản, đến năm 2014 - 2015 doanh nghiệp này tham gia thị trường kinh doanh xăng dầu.

Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp xăng dầu nợ thuế hàng trăm tỉ đồng ND

Tháng 9.2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự nhận hối lộ; vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại Bộ Công thương, Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Lộc An (chuyên viên Vụ Thị trường trong nước, nguyên Phó vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương); ông Trần Trác Việt Đức - Giám đốc Công ty CP thương mại tư vấn đầu tư xây dựng Bách Khoa Việt; và bà Đỗ Thị Tuyết Nga, Kế toán trưởng Công ty Bách Khoa Việt, cùng về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí, quy định tại Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Trước đó, liên quan những sai phạm của Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil, đến cuối tháng 3 vừa qua, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng cho biết đã khởi tố 11 bị can. Xuyên Việt Oil đã bị Bộ Công thương thu hồi giấy phép xuất, nhập khẩu xăng dầu từ ngày 11.8.2023. Trong danh sách người nộp thuế nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tính đến hết năm 2023 của Cục Thuế TP.HCM công bố, có 166 doanh nghiệp nợ thuế với số tiền lên đến hơn 3.100 tỉ đồng. Trong đó, Xuyên Việt Oil có số tiền nợ thuế lên đến 1.529 tỉ đồng, chiếm 50% tổng số nợ thuế năm 2023 của Cục Thuế TP.HCM.