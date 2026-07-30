Một dòng căn hộ biển vừa ra mắt bên bờ biển đẹp bậc nhất Vũng Tàu

Phối cảnh Sunshine Bay Retreat - tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp bên biển Chí Linh, Vũng Tàu

2 cá tính, 1 chuẩn sống bên biển Chí Linh: Sunshine Bay Retreat gói trọn nhu cầu lưu trú, nghỉ dưỡng và làm việc

Trong làn sóng dịch chuyển của thị trường bất động sản phía Nam sau sáp nhập, Vũng Tàu không còn là điểm đến cuối tuần đơn thuần mà đã trở thành đường bờ biển của cả siêu đô thị TP.HCM. Chính tại thời điểm này, Sunshine Group giới thiệu The Runway và The Monochrome - bộ đôi mở màn bộ sưu tập 6 tòa tháp "The Art of Living by The Ocean" tại phân khu Sunshine Bay Eden, thuộc tổ hợp nghỉ dưỡng phức hợp cao cấp Sunshine Bay Retreat. Toàn dự án được kiến tạo theo ngôn ngữ nghỉ dưỡng thẳng đứng (Vertical Resort), đưa hệ tiện ích và không gian mở hướng biển trải dài từ mặt đất lên tầng cao.

Tọa lạc ngay cửa ngõ phân khu, trên trục Ba Tháng Hai ven biển Chí Linh, 2 tòa tháp sở hữu lợi thế đón dòng du khách khi toàn tổ hợp đi vào vận hành. Đây là lợi thế nền tảng cho bài toán khai thác mà giới đầu tư quan tâm: có khách, mới có dòng tiền.

Điều làm nên sức hút của bộ đôi là sự phân vai rõ ràng về phong cách. The Runway mang đậm tinh thần sôi động trẻ trung và giàu năng lượng, với hệ ban công kính tràn vươn ra biển như những "sàn diễn trên không". Toàn bộ các căn hộ sở hữu tầm nhìn panorama, đón tối đa ánh sáng tự nhiên, cùng bảng màu hồng ấm Earth Pink Signature đặc trưng, lấy cảm hứng từ các khu nghỉ dưỡng Địa Trung Hải.

Riêng The Monochrome đi theo hướng ngược lại: đề cao sự riêng tư và vẻ thanh lịch tối giản (Elegant Minimalism), với bảng màu trung tính quyền lực gồm trắng ngà, đen, nâu gỗ và ghi xám, kết hợp hệ vật liệu bàn giao cao cấp, đồng bộ với tinh thần thiết kế của tòa tháp. Một bên hướng ngoại, một bên hướng nội, song cả hai cùng hướng tới trải nghiệm sống đa chiều, cho phép chủ nhân linh hoạt chuyển đổi giữa nghỉ ngơi, lưu trú dài ngày và làm việc mà không cần rời khỏi không gian riêng.

The Runway với sắc hồng ấm Earth Pink Signature (trái) và The Monochrome tối giản trong gam màu trung tính (phải)

Từ hai phong cách chủ đạo, bộ sưu tập phát triển dải sản phẩm đa dạng từ studio, căn 1 - 3 phòng ngủ đến loại hình căn hộ 2 tầng. Tâm điểm là 2 loại căn đang nhận được sự quan tâm lớn của thị trường: căn 1 phòng ngủ phù hợp với chuyên gia và gia đình trẻ, còn căn 3 phòng ngủ góc hướng tới các gia đình đa thế hệ.



Điểm khác biệt của các căn hộ tại hai tòa tháp nằm ở hai yếu tố cụ thể, dễ kiểm chứng. Thứ nhất là layout tối ưu, gần như không có góc tối, đi cùng ban công kính tràn mở rộng tầm nhìn panorama và hệ kính Low-E chạm sàn, giúp căn hộ đón tối đa ánh sáng tự nhiên cùng gió biển. Thứ hai là gói nội thất bàn giao hoàn thiện theo tiêu chuẩn 5 sao từ các thương hiệu quốc tế, đồng bộ với ngôn ngữ thẩm mỹ của từng tòa. Thay vì phải hoàn thiện thêm sau khi nhận bàn giao, chủ nhân có thể sớm đưa căn hộ vào sử dụng hoặc khai thác

Nội thất bàn giao hoàn thiện theo chuẩn 5 sao với 2 phong cách của bộ đôi tháp

Từ tài sản nghỉ dưỡng đến tiềm năng tạo dòng tiền

Trong tổng thể Vertical Resort của Sunshine Bay Retreat, hai tòa tháp được tổ chức theo mô hình đô thị đa tiện ích theo chiều đứng (Vertical City of Hubs), hệ trải nghiệm tại 2 tòa tháp trải rộng từ mặt đất, mặt biển đến tầng mái, vận hành xuyên suốt ngày đêm. Cư dân có thể bắt đầu ngày mới bằng vài vòng bơi, yoga bên biển, chèo SUP, kayak hoặc thư giãn tại tổ hợp thể thao - chăm sóc sức khỏe Aqua Retreat. Khi chiều buông, Sky Bar & Lounge, hồ bơi vô cực, Eden Sky Garden và quảng trường ánh sáng Lumina Square tiếp nối nhịp vui chơi, giải trí, biến mỗi ngày thành một kỳ nghỉ tại chỗ trọn vẹn.

Mô hình đô thị tiện ích đa tầng (Vertical City of Hubs) kiến tạo hệ sinh thái All-in-One ngay dưới thềm nhà

Quan trọng hơn với nhà đầu tư, toàn bộ hệ tiện ích và dịch vụ vận hành trên một nền tảng công nghệ thống nhất: hệ sinh thái AI Smart Operation gồm Smart Living, Smart Operation, Smart Home và Smart Hotel, số hóa từ quản lý đến tối ưu công suất phòng. Thông qua ứng dụng NobleX App, gia chủ có thể sử dụng căn hộ bất kỳ lúc nào, đồng thời đưa tài sản vào hệ thống vận hành thông minh để chủ động cho thuê và theo dõi lợi nhuận theo thời gian thực.

Hệ sinh thái công nghệ vận hành xuyên suốt từ Smart Home, Smart Living đến Smart Hotel và Smart Operation

Căn hộ biển đón đầu tiềm năng khai thác, tối ưu đòn bẩy tài chính

Với mức giá khởi điểm dự kiến từ 1,99 tỉ đồng/căn khi thanh toán sớm 95%, Sunshine Bay Retreat hứa hẹn trở thành một trong những dự án có giải pháp tài chính hấp dẫn bậc nhất cho thị trường Vũng Tàu. Theo thông tin từ chủ đầu tư, các giải pháp tài chính dự kiến bao gồm khách hàng được hỗ trợ vay tới 70%, lãi suất 0% trong 24 tháng và bình ổn lãi suất lên đến 10% trong 12 tháng tiếp theo.

Ngoài ra, khách hàng tiên phong có cơ hội tối ưu hóa toàn bộ các chính sách ưu đãi dự kiến như quà tặng miễn 12 tháng phí quản lý "Sunshine Care 12", gói ưu đãi cộng đồng tinh hoa "The New Elite", đặc quyền giới hạn "Priority Selection" và gói ưu đãi "NobleX Home+". Tổng ưu đãi có thể lên tới 23%, áp dụng theo chính sách bán hàng, sản phẩm và thời điểm cụ thể.

Hội tụ trải nghiệm sống theo chuẩn resort 5 sao giữa lòng đô thị biển, nền tảng vận hành thông minh, The Runway và The Monochrome hội tụ đủ tiềm năng trở thành bộ đôi được săn đón bậc nhất tại Sunshine Bay Retreat.