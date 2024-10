Một game thủ gia hạn PlayStation Plus 24 năm để tránh bị tăng giá

Giải pháp trước áp lực tăng giá PlayStation Plus và Xbox Game Pass



Theo IGN, trong bối cảnh giá cả các dịch vụ đăng ký game và giải trí liên tục tăng, một người dùng Reddit có tên On_Reddit_In_Class đã thực hiện một quyết định độc đáo là trả trước chi phí dịch vụ PlayStation Plus trong vòng 24 năm tới để tránh các đợt tăng giá trong tương lai. Với động thái này, người chơi đã chi tổng cộng hơn 2.000 USD, đảm bảo quyền truy cập dịch vụ PS Plus Essential đến tận năm 2048.

Gần đây, Sony đã tăng giá PS Plus thêm 30% từ 60 USD lên 80 USD, vì vậy game thủ này đã chi nhiều tiền để gia hạn đến năm 2048 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH REDDIT

Người dùng Reddit cho biết họ quyết định "tích trữ" PS Plus sau những lần tăng giá không ngừng của dịch vụ này trong vài năm gần đây. On_Reddit_In_Class chia sẻ rằng với dự định tiếp tục gắn bó với PlayStation trong tương lai, việc trả trước này có thể giúp tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ về lâu dài. Cụ thể, với mức giá hiện tại 79,99 USD cho một năm PS Plus Essential, 24 năm sẽ tốn khoảng 1.919,76 USD. Sau đó, người dùng còn nhận được ưu đãi nâng cấp lên gói PS Plus Premium với giá giảm 89%, chỉ mất thêm 199,99 USD thay vì 1.889,75 USD. Tổng chi phí cho gói dịch vụ kéo dài đến 2048 là 2.119,75 USD.

Mặc dù hành động này khiến nhiều người ngạc nhiên, thậm chí bối rối, nhưng không thể phủ nhận tính hợp lý trong bối cảnh giá dịch vụ đăng ký như PS Plus, Xbox Game Pass và các nền tảng giải trí khác như Netflix đều tăng cao. Sony tăng giá gói PS Plus vào tháng 9.2023, từ 59,99 USD lên 79,99 USD cho mức cơ bản nhất. Tại thời điểm đó, Sony cho biết: "Điều chỉnh giá này sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục mang đến những trò chơi chất lượng cao và các lợi ích gia tăng cho dịch vụ PS Plus".

Rủi ro tiềm ẩn khi "tích trữ" dịch vụ trong thời gian dài

Việc tăng giá của PS Plus không phải là trường hợp duy nhất trong ngành dịch vụ đăng ký, khi Xbox Game Pass cũng đã tăng gấp đôi chi phí, từ 9,99 USD khi ra mắt vào năm 2017 lên 19,99 USD hiện tại. Các chuyên gia phân tích cho rằng xu hướng tăng giá của các dịch vụ đăng ký trực tuyến là không thể tránh khỏi, và việc giá PS Plus có thể tiếp tục tăng trong tương lai gần là hoàn toàn có khả năng. Đối với nhiều game thủ, đây là một yếu tố thúc đẩy họ tìm kiếm các cách tiết kiệm chi phí dài hạn, như trường hợp của On_Reddit_In_Class. Việc "mua trước" dịch vụ với giá hiện tại đảm bảo rằng giá cả sẽ được cố định trong nhiều năm, bất kể các đợt điều chỉnh giá tiếp theo.

PS Plus cung cấp game miễn phí hằng tháng cũng như các tính năng chơi trực tuyến, lưu trữ đám mây và truy cập game cổ điển ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Hành động của người dùng On_Reddit_In_Class đã thu hút sự chú ý và gây ra nhiều tranh luận trong cộng đồng game thủ trên Reddit. Một số người dùng tỏ ra ủng hộ quyết định này, cho rằng đây là một cách tiếp cận khôn ngoan trong bối cảnh chi phí ngày càng cao. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng khoản tiền hơn 2.000 USD này là quá cao, đặc biệt trong trường hợp Sony hoặc các công ty game có thể thay đổi chính sách hoặc hình thức dịch vụ trong tương lai.

Dù có nhiều ý kiến trái chiều, hành động của On_Reddit_In_Class đã phản ánh một thực tế trong ngành giải trí hiện nay: người dùng đang ngày càng đối diện với tình trạng tăng giá liên tục của các dịch vụ đăng ký. Quyết định trả trước dài hạn có thể là giải pháp hữu hiệu cho những ai có ý định gắn bó lâu dài với hệ sinh thái PlayStation, nhưng cũng đi kèm rủi ro trong bối cảnh biến động của thị trường dịch vụ số.