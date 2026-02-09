Một giáo sư Việt Nam được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp

GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm theo sắc lệnh của của Thủ tướng Pháp ảnh: ulaw

Tối nay (9.2), Trường ĐH Luật TP.HCM thông tin một giáo sư của trường được trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Pháp.

Theo nhà trường, thông báo ngày 3.2 của Ngài Đại sứ toàn quyền của Pháp tại Việt Nam cho biết GS-TS Đỗ Văn Đại, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM, được trao Hiệu tước Hiệp sĩ-Huân chương Cành cọ Hàn lâm theo sắc lệnh ngày 29.12.2025 của Thủ tướng Pháp do có đóng góp quan trọng trong việc phát triển quan hệ giữa Pháp và Việt Nam. Cũng theo thông báo, Đại sứ quán Pháp sẽ tổ chức trao vinh dự này cho GS-TS Đỗ Văn Đại trong thời gian tới.

GS-TS Đỗ Văn Đại sinh năm 1974, quê quán Bắc Giang. Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại Aix-en-Provence, ĐH Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp); học thạc sĩ luật kinh doanh tại Aix-en-Provence và bảo vệ xuất sắc luận án tiến sĩ tại ĐH Aix-Marseille III (Cộng hòa Pháp). Ông từng thỉnh giảng tại nhiều trường ĐH của Pháp. Từ năm 2007, ông trở về Việt Nam và làm việc tại Trường ĐH Luật TP.HCM. Ông được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư năm 2011 và giáo sư năm 2021.

Năm 2008, ông Đỗ Văn Đại được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng bộ môn Luật dân sự. Năm 2011, ông được giao quyền Trưởng khoa Luật dân sự và sau đó được bổ nhiệm Trưởng khoa Luật dân sự. Năm 2024, ông được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM.

Huân chương Cành cọ Hàn lâm là một huân chương danh dự của Nhà nước Pháp, có nguồn gốc từ năm 1808 do Napoléon Đệ nhất lập ra để vinh danh các thành viên xuất sắc của ĐH Pháp. Đây là huân chương danh dự phi quân sự lâu đời nhất của Pháp. Huân chương này được trao chủ yếu cho những người thuộc Bộ GD-ĐT Pháp nhưng cũng được trao cho một số người nước ngoài có đóng góp tích cực trong việc mở rộng văn hóa Pháp trên thế giới.

Trước đó, năm 2018, PGS-TS Nguyễn Ngọc Điện cũng được Tổng Lãnh sự Pháp tại TP.HCM thay mặt Tổng thống nước Cộng hòa Pháp trao Huân chương Cành cọ Hàn lâm khi ông đang giữ vị trí Phó hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM).