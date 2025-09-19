Một hoa hậu Việt được mời giảng dạy tại Thái Lan

Với vai trò giảng viên thỉnh giảng, Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sẽ giảng dạy trong khuôn khổ các buổi thuyết trình công khai của đại học này, với chủ đề "Giới và Phát triển: Công việc của phụ nữ tại ASEAN và Liên Hiệp Quốc".

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc vinh dự nhận được lời mời thỉnh giảng từ khoa Quản trị Xã hội của Đại học Thammasat, Thái Lan Ảnh: NVCC

Đại học Thammasat là một trong những trường đại học danh tiếng và lâu đời nhất tại Thái Lan, được thành lập từ năm 1934 với sứ mệnh thúc đẩy dân chủ, công bằng xã hội và phát triển bền vững. Khoa Quản trị Xã hội trực thuộc trường là nơi đào tạo hàng đầu về chính sách xã hội, phát triển cộng đồng và công tác xã hội, với chương trình quốc tế SPD (Social Policy and Development) được đánh giá cao trong khu vực Đông Nam Á.

Bảo Ngọc: 'Lần đầu thỉnh giảng tại đây khiến tôi vừa hồi hộp và phấn khởi'

Buổi giảng quy tụ đông đảo các sinh viên quốc tế đến từ các nước trong khu vực ASEAN và các nước khác như Áo, Mỹ... Sự đa dạng văn hóa của lớp học đã tạo nên một không gian cởi mở, nơi các vấn đề về giới và phát triển được thảo luận dưới nhiều góc nhìn đa dạng.

Theo Bảo Ngọc, buổi giảng lần này đánh dấu một bước tiến mới trong hành trình học thuật và hoạt động xã hội của cô, khi lần đầu tiên chính thức đảm nhận vai trò diễn giả tại một trong những trường đại học danh tiếng nhất Thái Lan. Tuy nhiên, đây cũng là một thử thách lớn, bởi việc giảng dạy đòi hỏi cô phải xây dựng bài giảng dung hòa nhiều góc độ, đa chiều, tránh góc nhìn phiến diện. Bảo Ngọc cho biết, cô tận dụng cơ hội này không chỉ để truyền đạt kiến thức mà còn để biến buổi học thành một diễn đàn thảo luận, nơi cô và sinh viên có thể cùng trao đổi, chia sẻ và đóng góp về chủ đề.

Theo Bảo Ngọc, tuy có nhiều áp lực và hồi hộp song cũng có nhiều trải nghiệm thú vị cùng các sinh viên quốc tế Ảnh: BTC

Chia sẻ thêm về điều này, nàng hậu 10X cho biết: "Lần đầu tiên được thỉnh giảng tại một trong những ngôi trường danh tiếng như Đại học Thammasat, tôi vừa hồi hộp vừa tràn đầy sự phấn khởi. Việc nhận lời mời từ khoa Quản trị Xã hội, một nơi đào tạo hàng đầu về chính sách và phát triển cộng đồng là vinh dự lớn đối với tôi. Tôi không chỉ đến đây với tư cách một hoa hậu, mà còn là một người trẻ mang trong mình khát vọng đóng góp cho xã hội. Tôi tin rằng tri thức, lòng nhân ái và sự kết nối xuyên biên giới sẽ là nền tảng cho một tương lai bền vững hơn".

"Tôi thật sự ấn tượng với sự chủ động và tinh thần nhiệt huyết của các bạn sinh viên Thammasat. Các bạn không chỉ đặt câu hỏi sắc sảo mà còn chia sẻ những góc nhìn rất đa chiều về vai trò của phụ nữ trong phát triển toàn cầu. Chính sự cởi mở và khát vọng đóng góp xã hội của các bạn đã khiến buổi giảng trở nên vô cùng sinh động và truyền cảm hứng cho tôi", Hoa hậu Bảo Ngọc chia sẻ thêm.

Song song đó, người đẹp gốc Cần Thơ cho biết, dù là lần đầu gặp gỡ nhưng giữa cô và các sinh viên đã nhanh chóng tạo được sự kết nối. Nhiều bạn chủ động bắt chuyện với cô vì ấn tượng với chiều cao nổi bật. Nhờ từng có thời gian công tác tại Áo, cô cũng dễ dàng giao lưu với các sinh viên quốc tế, cùng chia sẻ về những câu chuyện văn hóa. Nàng hậu nhấn mạnh, buổi giảng không chỉ đơn thuần là việc truyền đạt kiến thức, mà còn giống như một cuộc trò chuyện, nơi cô và sinh viên cùng lắng nghe, thấu hiểu và động viên lẫn nhau. Dù có khác biệt về ngôn ngữ hay đôi lúc chưa thật sự hiểu nhau, họ vẫn tìm thấy sự gắn kết qua những trải nghiệm và câu chuyện văn hóa bên lề.

Gấp rút chuẩn bị chinh chiến quốc tế

Hiện Bảo Ngọc đang gấp rút chuẩn bị cho hành trình chinh chiến quốc tế của mình Ảnh: BTC

Sự kiện diễn ra trong thời điểm Bảo Ngọc đang tích cực chuẩn bị cho hành trình đại diện Việt Nam tại Miss World lần thứ 73, dự kiến tổ chức vào đầu năm 2026. Thông qua buổi thỉnh giảng cũng như quá trình rèn luyện cho đấu trường nhan sắc quốc tế, nàng hậu mong muốn truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ về một lối sống có lý tưởng, biết hành động vì cộng đồng và luôn nỗ lực vươn lên để khẳng định giá trị bản thân trên trường quốc tế.

Chia sẻ về hành trình chuẩn bị cho đấu trường Hoa hậu Thế giới sắp tới, Bảo Ngọc cho biết cô hiện vẫn trong quá trình rèn luyện và hoàn thiện. Những chuyến công tác nước ngoài như lần này không chỉ giúp mở rộng trải nghiệm mà còn mang đến cho cô nhiều góc nhìn mới. Nàng hậu nhấn mạnh, tư duy luôn cần được đổi mới, vì vậy cô tích cực trau dồi kiến thức từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Hiện tại, Bảo Ngọc đang hoàn tất hồ sơ dự thi và tập trung nhiều nhất cho phần ứng xử, bởi theo cô, tri thức và khả năng đối thoại là yếu tố then chốt. Dù lịch trình bận rộn, cô vẫn nỗ lực sắp xếp thời gian hợp lý để chuẩn bị tốt nhất cho hành trình quan trọng phía trước.