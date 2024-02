Một học sinh Đà Lạt trả lại điện thoại trị giá 18 triệu đồng cho người mất

Chiều 20.2, ông Trần Xuân Núi, Trưởng công an, P.6, TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đơn vị vừa đề nghị Trường THCS Nguyễn Du, TP.Đà Lạt biểu dương em Võ Quỳnh Thư, học sinh lớp 7A12 vì có hành động đẹp. Em Quỳnh Thư nhặt được điện thoại trị giá 18 triệu đồng đến giao nộp và nhờ Công an P.6, TP.Đà Lạt tìm trả người mất.

Em Quỳnh Thư trao lại chiếc điện thoại cho chị Kim Oanh LÂM VIÊN

Cụ thể, sáng 20.2, trên đường đi học em Quỳnh Thư nhặt được 1 điện thoại iPhone 14 Plus trị giá 18 triệu đồng trên đường Hai Bà Trưng, P.6 (Đà Lạt). Sau đó, học sinh tự giác đưa vào giao nộp cho cơ quan Công an P.6 (Đà Lạt), để nhờ tìm và trao trả lại cho người làm mất.

Qua xác minh, Công an P.6 đã tìm được người làm rơi điện thoại trên là chị Triệu Thị Kim Oanh (26 tuổi, ngụ 227 Hai Bà Trưng, P.6). Trong buổi chiều cùng ngày, tại trụ sở Công an P.6, Quỳnh Thư trao lại chiếc điện thoại cho chị Kim Oanh. Theo ông Núi, hành động đẹp của Quỳnh Thư là tấm gương người tốt việc tốt cần được biểu dương.

Ông Nguyễn Văn Ánh, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du (Đà Lạt), cho biết nhà trường rất vui khi được Công an P.6 báo tin. Sáng mai (21.2), nhà trường tuyên dương Võ Quỳnh Thư trước lớp và toàn trường trong buổi chào cờ đầu tuần. Đây là tấm gương người tốt việc tốt cần được nêu gương để học sinh toàn trường noi theo.

Công an P.6 trả lại tài sản cho người đánh rơi trong những ngày Tết Giáp Thìn LV

Trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Trưởng công an P.6 cho biết vào dịp tết, lượng du khách đến Đà Lạt du xuân rất đông, với nhiều trường hợp do bất cẩn làm rơi giấy tờ, đồ vật tài sản. Công an P.6 đã tiếp nhận và 4 lần tổ chức trao trả lại tài sản, đồ vật du khách bị đánh rơi, trong đó giấy tờ, bóp, ví, tiền mặt và điện thoại.