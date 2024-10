Một học sinh lớp 2 đuối nước tử vong khi chuẩn bị đến trường

Chiều 15.10, tin từ UBND xã Tân Bằng, H.Thới Bình (Cà Mau) cho biết, chính quyền địa phương đã cử người đến thăm hỏi, động viên gia đình có con là học sinh lớp 2 bị đuối nước tử vong. Trước mắt, huyện hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng, xã hỗ trợ 1 triệu đồng để lo hậu sự.



Nạn nhân là em N.V.C (7 tuổi, ngụ ấp Nguyễn Huế), học sinh lớp 2 Trường tiểu học Tân Bằng, đang học tại điểm trường ấp Nguyễn Huế, xã Tân Bằng, H.Thới Bình.



Theo thông tin từ nhà trường, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, N.V.C được mẹ đưa đến nhà người anh họ đang học cấp 3 và nhờ em này khi đi học thì đưa C. đi cùng bằng phà tự chế (phà làm bằng phi nhựa, phía trên đóng ván gỗ - PV).

Sau khi chuẩn bị xong, người anh họ gọi C. cùng đi học nhưng không thấy em, liền chạy đến nhà hỏi thì mẹ C. nói em không về. Nghi C. tự ý xuống phà tự chế và rơi xuống sông, mọi người chia nhau tìm.

Sau một lúc tìm kiếm, thi thể em C. được phát hiện nổi lên mặt nước, cách vị trí phà tự chế hơn 10 m, trên người vẫn còn đeo chiếc cặp đi học.

Người nhà cho biết, bình thường mẹ C. đưa em đến trường rồi mới quay về, nhưng hôm nay do nhà có người bệnh phải chăm sóc nên nhờ người quen.

Theo ông Lê Hoàng Phương, Chủ tịch UBND xã Tân Bằng, gia đình em C. thuộc diện khó khăn. Cha của C. bỏ nhà ra đi từ khi em còn trong bụng mẹ. Hai mẹ con hiện sống cùng ông bà ngoại.